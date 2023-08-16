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РФ каратиме росіян за розповсюдження фото та відео з обстрілами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
РФ каратиме росіян за розповсюдження фото та відео з обстрілами
Росіяни постійно розповсюджують у мережі відео із роботою ППО
фото з відкритих джерел

Депутати РФ пропонують ввести штраф або тюремне ув'язнення за поширення фотографій та відео, які можуть «навести» на російську техніку або військових

У Росії можуть ухвалити закон, який забороняє поширювати фото та відео про збройні сили РФ, кадри з наслідками обстрілів або роботою ППО. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на голову комітету Ради Федерації РФ з конституційного законодавства та держбудівництва Андрія Клішаса.

Російські чиновники пропонують заборонити поширення в ЗМІ, у соціальних мережах фото-або відеоматеріалів, що містять дані про дислокацію та передислокацію військ РФ, військову інфраструктуру, критично важливі об'єкти, що дозволяють ідентифікувати місце їх перебування, встановити факт їх поразки, оцінити характер завданих пошкоджень.

Також під заборону потрапляють матеріали, що містять інформацію про місце обстрілу, використання зброї, засобів ППО або безпілотників, що дозволяють ідентифікувати їх тип, місцезнаходження, запуск або траєкторію польоту.

Як пишуть російські ЗМІ, за порушення передбачено покарання до 500 тис. рублів штрафу (понад 190 тис. грн) або позбавлення волі до трьох років у разі повторного порушення.

Нагадаємо, що в різних кутках Росії періодично лунають вибухи. Так, наприклад, 1 серпня вибухи пролунали у російській столиці Москві: дрон ударив по вежі в IQ-Кварталі «Москва-Сіті», де розміщено міністерство економічного розвитку РФ. Замість того, щоб перебувати в укриттях, росіяни вибігли на вулицю та почали знімати: у кадр потрапив і момент вибуху, і місце ураження, що допомагає з'ясувати деталі «прильоту» та повторно атакувати, а також знищити системи ППО.

Теги: вибух росія війна системи ППО

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