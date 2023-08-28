Указ вже готовий: Путін запустить нову хвилю мобілізації вже у вересні

Проєкт відповідного указу вже створено і Путін може підписати його у вересні

У Росії вже за кілька тижнів можуть розпочати чергову призивну кампанію

За весь час війни ЗСУ утилізували сотні тисяч путінських обірванців, внаслідок чого РФ явно може знадобитися додаткова мобілізація. У «ZN» розповіли, що проєкт відповідного указу вже створено, при цьому Путін може підписати його у вересні.

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Джерела видання у спецслужбах України зазначили, що дату підписання документа обрано не випадково. З одного боку, Єдиний день голосування у РФ вже залишиться позаду, і оголошення мобілізації на його результати не вплине, а з іншого – на той час більшість росіян повернеться з відпусток та канікул.

Щобільше, в указі хочуть запропонувати тим військовозобов'язаним росіянам, які перебувають за кордоном, повернуться на територію своєї країни у 7-денний період, після чого відслужити рік в армії.

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У публікації йдеться, що у Росії є кілька причин для проведення чергової хвилі мобілізації. Армія окупантів зазнала колосальних втрат у розв'язаній ними ж війні, при цьому ресурс «мобіків» з місць позбавлення волі вичерпався.

Нагадаємо, в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вирішили, що не будуть реєструвати кандидатів на виборах президента РФ у 2024 році молодше 50 років, щоб Путін не виглядав старим. Підготовку до президентських виборів за участю Путіна Кремль розпочав на початку цього року. Планується, що вибори відбудуться 17 березня 2024 року.

Також ми розповідали, що депутати країни-агресора зробили новий законопроєкт про позбавлення набутого громадянства за ухилення від служби армії. Згідно з документом непостановка на військовий облік у встановлений законом термін після набуття російського громадянства (а також ухилення від військового обов'язку) ставатиме підставою для позбавлення російського громадянства та відправлення до країни, звідки такий «негромадянин» прибув.