Путін планує замовчувати згадки про війну під час виборчої кампанії – ISW
Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як «сім’я сімей»
Російській диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
«Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як «сім’я сімей», на яку нападають її вороги, і що кампанія Путіна обговорюватиме війну в Україні «рівно стільки, скільки потрібно», – йдеться у повідомленні.
Раніше аналітики заявляли, що російські чиновники, особливо пов’язані з партією Путіна «Єдина Росія», схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів.
Як зазначають аналітики, Кремль складає список «довірених осіб» для агітації за Путіна напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Вони повинні відповідати кільком критеріям:
- виражати публічну підтримку Путіна та війни в Україні;
- мати високий рівень визнання та поваги у своїх громадах;
- наявність ораторських навичок та досвіду дебатів;
- участь у релігійній, військовій, освітній та інших сферах суспільного життя.
Раніше повідомлялося, що у ході псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях партія «Єдина Росія» нібито отримує більшість, заявив голова центрального виконавчого комітету Олександр Сідякін.
Коментарі — 0