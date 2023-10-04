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Путін планує замовчувати згадки про війну під час виборчої кампанії – ISW

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін планує замовчувати згадки про війну під час виборчої кампанії – ISW
Російські чиновники, особливо пов’язані з партією Путіна «Єдина Росія», схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів
фото з відкритих джерел

Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як «сім’я сімей»

Російській диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

«Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як «сім’я сімей», на яку нападають її вороги, і що кампанія Путіна обговорюватиме війну в Україні «рівно стільки, скільки потрібно», – йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики заявляли, що російські чиновники, особливо пов’язані з партією Путіна «Єдина Росія», схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів.

Як зазначають аналітики, Кремль складає список «довірених осіб» для агітації за Путіна напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Вони повинні відповідати кільком критеріям:

  • виражати публічну підтримку Путіна та війни в Україні;
  • мати високий рівень визнання та поваги у своїх громадах;
  • наявність ораторських навичок та досвіду дебатів;
  • участь у релігійній, військовій, освітній та інших сферах суспільного життя.

Раніше повідомлялося, що у ході псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях партія «Єдина Росія» нібито отримує більшість, заявив голова центрального виконавчого комітету Олександр Сідякін.

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Теги: росія путін вибори диктатор

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