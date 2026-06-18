Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
search button user button menu button
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Після Ірану починається нова геополітична гра. Чи готова Україна?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Shutterstock

На що слід звернути увагу в Україні та Білорусі

Отже, попередня угода між США та Іраном буде підписана через два дні. Загалом, Тегеран отримав майже все, чого хотів. Умови значно кращі (щодо санкцій, розморожування активів, інвестицій), ніж були в угоді 2015 року. Того самого, який так критикував Трамп. І з якого він вийшов.

Але для нас важливо інше.  Зокрема

1. 300 млрд «на відновлення Ірану». Це спроба перебити китайську інвестиційну програму на 400 млн, яка була узгоджена кілька років тому. Не факт, що у Трампа це вийде. Та й з точки зору України важливо інше – чи буде прописана участь «Ради миру» Трампа у розподілі або контролі над розподілом цих коштів. Така ймовірність існує, оскільки серед засновників – СА, ОАЕ, Катар, Пакистан. Тобто держави, які так чи інакше вкладатимуть кошти у відновлення Ірану.

У разі залучення Board of Peace для Вашингтона цей алгоритм стане базовим, зокрема, у питаннях інших конфліктних зон. Звісно, і в Україні.

Ось таким чином отримуємо завдання «зі зірочкою» для Офісу президента та МЗС. А також для білоруської адміністрації президента та білоруського МЗС. Якщо поглянути на список засновників Ради Миру, то серед них є Республіка Білорусь. І алгоритм «роботи Ради миру» – чудова платформа, щоб «зайти» на український ринок не як соагресор, а як повноправний учасник Трампівської Ради. У такому разі у Києва можливостей для протидії буде вкрай мало. Якщо не підготувати ґрунт, то така можливість одна – вихід із можливих мирних угод.

Саме цей факт є однією з причин, чому Київ уже півроку активно говорить про загрозу з боку Білорусі. Так званий «польський конспект». Коли на тлі американського переговорного треку з Мінськом Варшава підняла ставки й змогла вплести свої інтереси. Частково в американський трек, частково створивши свій. Теж говорили про військову загрозу, теж підвищували ставки. Мінськ пішов на поступки.

У випадку з Україною маємо етап підвищення ставок. І заяви з Мінська щодо бажання «згладити гострі кути». Тут і про «м’ясний фарш», і про «нездатність захистити територію в разі війни», і про прощення у Зеленського. Пацієнт «майже готовий». Не стільки через страх перед заявами Мадяра, скільки через запах грошей у майбутньому. І перспективу забезпечити спокійну передачу влади в обраний ним момент. Для цього персонажа це чудові мотиватори.

Ось тут для української сторони важливо сформулювати свої претензії: публічну (але малореалістичну) частину, бажану та межі реальних компромісів. Першу – у ЗМІ. Другу – партнерам. Третю – без зайвих слів. Якщо цього не відбудеться, тоді пастка з «Радою миру» стане реальністю.

Як це може виглядати з точки зору довгострокової політики, я опишу ще восени у невеликій доповіді. Відеопрезентація та посилання на текст будуть у коментарях.

2. І це вже про перспективи. Якщо (точніше, коли) Іран вийде з ізоляції, новий поштовх отримають одразу кілька геополітичних проєктів. З одного боку, Індія активізує роботу за маршрутом Північ-Південь. Але для нас важливішим є практичний запуск роботи над коридором IMEEEC. Він замикається в Середземному морі, і вісь співпраці (а також руху товарів) може пролягати до Чорного моря. Якщо Україна буде пасивною – усі вигоди отримають сусіди: Румунія, Угорщина, Болгарія. Якщо ж вона буде активною – можна замкнути цей коридор на своїй території. І навіть більше – вести розмову про паралельний коридор «Північ-Південь», але вже не через територію РФ.

2а. Ще один коридор – так званий «середній» коридор «Поясу і Шляху». Через Іран, Туреччину до Європи. Сьогодні це й Азербайджан, і Вірменія, і Грузія. І транзит не тільки через Грецію, а й через чорноморські порти. Початкова ідея коридору передбачала Одесу як ключовий порт. Наша пасивність призвела до того, що Україна «сама себе викреслила» з проєкту. І знову можлива вигода для сусідів. Для України – питання.

2.б Перехрестя світу. Політичний проєкт Вірменії. Так, Єреван, на відміну від Києва, пропонує механізм, як вплести країну у світову економічну систему. У тому числі в нові технології. Це такий собі вузол одночасно й на «Північ-Південь», і на серединному коридорі Китаю, і на IMEEEC, і на проєкті IDR, запропонованому Іраком. Логістика, інвестиції в промисловість, обмін технологіями. Знову один із виходів – Чорне море. Здавалося б, у світлі зміни політики Єревана та пошуку економічних партнерів на післявоєнний період нам варто було б уже півроку як хоча б спостерігати за цією ініціативою. На жаль, згадок про неї в українській пресі практично не було. Серйозної аналітики на цю тему теж не зустрічав.

Отже, п. 2 у всій повноті – ще одне «завдання із зірочкою» для МЗС України. Активізація контактів на південно-східному напрямку. Туреччина, Вірменія, Індія, Китай. І пропозиція власних проєктів. Наприклад, та сама євроколія від Одеси до західного кордону – масштабний проєкт, який робить Україну цікавою для ініціаторів усіх перелічених економічних коридорів. І відповідає інтересам ЄС, США, КНР, Туреччини та навіть Індії. Одночасно.

Це мінімум, основа. А є ще й питання енергетики, промислової кооперації, технологічного обміну. Адже якщо після війни ми пропонуватимемо лише військову силу (точніше – військовий досвід) та зерно, це будуть слабкі позиції в новій світовій системі.

І ось щодо останнього зроблю невеликий анонс – якраз закінчив роботу над доповіддю про політичні та економічні коридори, що створюються навколо (на жаль, але саме навколо) України. І про те, як нам стати частиною нової системи. Сподіваюся, за кілька тижнів зробимо презентацію.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина Білорусь Чорне море інвестиції Румунія Азербайджан Болгарія Вірменія Індія Єреван Пакистан Катар Варшава Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єреван посилює військову співпрацю із Заходом
Вірменія вирішила подратувати Путіна. Пашинян погодив військові навчання з країнами НАТО
15 червня, 20:49
Російська балістична ракета «Орєшнік»
Чому Росія атакує Україну «Цирконами» і «Орєшніками»: Генштаб назвав головну мету
14 червня, 16:35
Через удари дронів Росія змінила систему захисту критичної інфраструктури
Кремль знайшов новий спосіб захищати заводи від українських дронів
9 червня, 14:06
Вибори у Вірменії розпочинаються о 8:00 ранку та закриваються о 20:00
Bloomberg: Вибори у Вірменії покажуть, чи зможе країна переорієнтуватися на Європу
7 червня, 06:57
Судно «Natra»
Дрони вразили два вантажні судна в Азовському морі: є загиблі
5 червня, 14:50
Скульптуру Мессі відкрили під час візиту футболіста до Індії у грудні 2025 року
В Індії була демонтована 21-метрова статуя Мессі
2 червня, 09:45
Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
29 травня, 21:00
Міністр оборони Румунії Раду Міруце
Румунські депутати вимагають відставки міністра оборони після інциденту з російськими дронами
29 травня, 15:28
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель оцінила перспективи завершення війни
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
27 травня, 13:19

Ігар Тишкевіч

Після Ірану починається нова геополітична гра. Чи готова Україна?
Після Ірану починається нова геополітична гра. Чи готова Україна?
Китай, Іран і Трамп, або Як виховують слухняність на ринку нафти
Китай, Іран і Трамп, або Як виховують слухняність на ринку нафти
Перед Україною знову постає питання: чому Кримський міст ще стоїть?
Перед Україною знову постає питання: чому Кримський міст ще стоїть?
Париж тестує Мінськ: навіщо Макрон телефонував Лукашенку
Париж тестує Мінськ: навіщо Макрон телефонував Лукашенку
Путін дав Лукашенку потримати «ядерну дубинку»
Путін дав Лукашенку потримати «ядерну дубинку»
Трамп і Сі готують велику угоду? Що це означає для України
Трамп і Сі готують велику угоду? Що це означає для України

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua