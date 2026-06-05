Дрони вразили два вантажні судна в Азовському морі: є загиблі

Серед жертв атаки – громадяни Азербайджану, які працювали на суднах, що прямували до російського порту за зерном

П'ятеро громадян Азербайджану загинули, ще троє отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на два вантажні судна в Азовському морі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу Міністерства закордонних справ Азербайджану.

За його словами, інцидент стався в ніч проти 5 червня у Таганрозькій затоці Азовського моря. Під удар потрапили судна «Natra» та «Zirkon», на борту яких перебували 25 громадян Азербайджану.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану уточнили, що обидва судна не належать азербайджанській стороні. Внаслідок атаки п'ятеро моряків загинули, ще трьох госпіталізували до лікарні міста Єйськ у Краснодарському краї Росії.

«Питання, пов'язані зі станом громадян Азербайджану, їх поверненням на батьківщину та наданням необхідної консульської підтримки, знаходяться під постійним контролем. МЗС висловив глибокі співчуття сім'ям і близьким загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим», – заявив Гаджизаде.

Як повідомляє AzerNews із посиланням на Таманський морський рятувально-координаційний центр, обидва судна прямували з Туреччини до Ростова-на-Дону для завантаження зерном.

Судно «Natra» під прапором Белізу зазнало чотирьох ударів безпілотників. На його борту перебували 12 членів екіпажу. Внаслідок атаки загинули двоє моряків. Попри пошкодження, корабель залишився на плаву та потребує буксирування.

Судно «Zirkon», яке, за даними видання, ходило під прапором Палау, також зазнало чотирьох влучань. На борту перебували 14 членів екіпажу. Після атаки загинули троє моряків.

За інформацією видання, усі члени екіпажів були громадянами Азербайджану, які працювали за індивідуальними контрактами. Моряків, які вижили, врятували цивільні судна, що проходили неподалік місця події. До ранку всіх доставили до порту Єйськ.

На місце інциденту також виїхали співробітники посольства Азербайджану в Росії. Дипломати займаються питаннями надання консульської допомоги постраждалим та організацією повернення громадян на батьківщину.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» повідомив, що в ніч на 5 червня українські військові уразили п'ять російських вантажних суден поблизу Маріуполя та Ялти в Азовському морі. За його словами, ці кораблі Росія використовувала для військової логістики та перевезення українського зерна з окупованих територій.