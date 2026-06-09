Кремль знайшов новий спосіб захищати заводи від українських дронів

Після серії ударів по нафтопереробних заводах і промислових об'єктах частину витрат на протиповітряну оборону вирішили перекласти на бізнес

Російська влада змінила підхід до захисту критичної інфраструктури від українських безпілотників. Відтепер великі підприємства зможуть самостійно фінансувати закупівлю засобів протиповітряної оборони для захисту своїх об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Росія дозволить бізнесу фінансувати власну ППО

За даними співрозмовників агентства, відповідне рішення ухвалили після серії успішних атак українських дронів на російські промислові підприємства, порти та нафтопереробні заводи.

Згідно з новою схемою, Міністерство оборони РФ дозволить компаніям закуповувати великокаліберні засоби протиповітряної оборони. Водночас контроль над цими системами залишиться за військовими.

Керування засобами ППО здійснюватимуть підрозділи резервістів під контролем російського оборонного відомства.

Яке обладнання зможуть закуповувати підприємства

Як зазначає Bloomberg із посиланням на матеріал російського агентства РБК, до переліку обладнання можуть увійти кріплення для зброї, зенітні артилерійські комплекси, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

Видання наголошує, що раніше протиповітряна оборона в Росії вважалася винятково державною функцією, а підприємства не могли фактично замовляти такі послуги за власний кошт.

Неофіційне рішення ухвалили після того, як Україна значно розширила географію атак по російській території. Зокрема, безпілотники почали досягати об'єктів в Уральському регіоні, розташованому приблизно за дві тисячі кілометрів від українського кордону.

Наслідки українських атак для російської промисловості

Минулого місяця українські дрони атакували вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. За даними агентства, це призвело до скорочення добових обсягів переробки нафти до найнижчого рівня з жовтня 2009 року.

На цьому тлі в Росії зросли ризики дефіциту пального на внутрішньому ринку напередодні літнього сезону. Від атак також постраждала галузь виробництва добрив.

Підприємства вже домовляються про захист об'єктів

За словами представників кількох російських промислових компаній, окремі підприємства вже домовилися з Міністерством оборони РФ про розміщення поблизу своїх об'єктів зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру миритися з постійними російськими атаками та продовжуватиме відповідати на них власними ударами. За його словами, український оборонний сектор уже налагодив виробництво великої кількості дронів і ракет, а також наблизився до створення власних балістичних ракет. Крім того, глава держави висловив переконання, що Володимир Путін втратив можливість завершити війну на вигідних для себе умовах після відмови від нового раунду мирних переговорів.