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Чому Росія атакує Україну «Цирконами» і «Орєшніками»: Генштаб назвав головну мету ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чому Росія атакує Україну «Цирконами» і «Орєшніками»: Генштаб назвав головну мету ворога
Російська балістична ракета «Орєшнік»
фото з відкритих джерел

Росіянам треба якимось чином досягти мети, яку перед ними поставив Кремль

Росіяни використовують гіперзвукові крилаті ракети типу «Циркон» і балістику середньої дальності «Орєшнік» для того, щоб вплинути на ситуацію всередині України та викликати негативні суспільні процеси. Як інформує «Главком», про це в інтерв'ю Liga.net сказав начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

«Масово ракети застосовуються тому, що Росії потрібно якось досягати мети, поставленої її військово-політичним керівництвом», – сказав він.

Зокрема, Гнатов пояснив, що росіяни не мають успіхів на полі бою, а також не можуть реалізувати цілі дипломатичним шляхом через власне небажання.

Тож, за словами начальника Генштабу, Москві залишається тероризувати українців, а саме – розхитувати ситуацію всередині держави.

Таким чином, як зауважив він, ворог сподівається на якісь негативні суспільні процеси, що сприятимуть виконанню їхніх завдань.

Крім того, Гнатов, який входить до української переговірної делегації, заявив, що в даний час Україна не бачить, аби керівництво Росії робило дії у напрямку закінчення війни.

Як відомо, Росія у ніч на 24 травня застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» під час чергової атаки на Україну. Цього разу дорога гіперзвукова зброя Кремля влучила у звичайні гаражі в Білій Церкві. Експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети, дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік. 

Зауважимо, що єдиною, хто перебував на території автокооперативу в момент надпотужного удару російської ракети, виявилася чергова охоронниця – Тетяна Іванівна.

До слова, російська балістична ракета «Орешнік», яку Кремль позиціонує як новітню зброю з «революційними наслідками», в реальності була виготовлена майже десятиліття тому. Детальний аналіз фрагментів та електронної начинки ракети, вилученої після січневого удару по Україні, довів, що зброя містить лише російські та білоруські компоненти і є продуктом глибокої модернізації радянських та пострадянських технологій.

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Теги: росія Генштаб Україна ворог росіяни Андрій Гнатов

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