Чоловік у ТЦК відмовився від повістки та зробив відверту заяву на суді: як усе закінчилось

Підсудний заявив, що відмовився від мобілізації через релігійні переконання

Суд на Волині визнав «Свідка Єгови» винним в ухиленні від мобілізації

На Волині суд до двох років обмеження волі засудив чоловіка, який категорично відмовився від повістки та ухилився від мобілізації через релігійні переконання. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.

Як сказано у вироку Любомльського районного суду Волинської області, військовозобов’язаний був визнаний придатним до служби (довідка ВЛК від 18.07.2024), проте він 19 липня 2024 року в категоричній формі відмовився отримувати повістку про призов для відправки до Збройних сил України.

Обвинувачений також не з’явився 20 липня 2024 року до пункту збору, чим без поважних причин ухилився від призову під час мобілізації.

Підсудний заявив, що відмовився від мобілізації через релігійні переконання.

У судовому засіданні підсудний свою вину не визнав, заявивши, що як член релігійної групи «Свідки Єгови» будь-яка військова служба є для нього неприйнятною, і він не підлягає кримінальній відповідальності.

Проте суд наголосив, що законодавство України не передбачає виключення з обов’язку проходити військову службу за призовом під час мобілізації на підставі релігійних переконань.

Суд пояснив, що:

Призов не скасовує права на відмову від зброї, але може зумовлювати виконання військового обов’язку небойового характеру (ремонт техніки, вивезення поранених, будівництво укріплень тощо).

У воєнний час, під час оборонної війни, обов’язок захисту України покладається на всіх громадян незалежно від віросповідання.

Категорична відмова від будь-яких функцій в армії, навіть без зброї, суперечить природному праву держави на самозбереження. «Ліквідація державності… унеможливлює реалізацію усіх конституційних прав і свобод, включаючи саму свободу віросповідання».

Таким чином, чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його засудили до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони. Він підозрюється в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

Раніше на Закарпатті співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, Нацполіції та СБУ викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. На околиці села Яноші правоохоронці зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.