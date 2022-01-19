«Правий сектор» підтягується на Донбас». Росія лякає мешканців окупованих територій

Окупанти начебто помітили українських добровольців у районі населеного пункту на Донеччині та Луганщині

Українська сторона попереджає про підготовку провокацій на окупованій території

Так звана народна міліція терористичної «ДНР» заявила про начебто прибуття на Донбас бійців «Правого сектора». Про це повідомив «заступник начальника міноборони «ДНР» Едуард Басурін, пише «Риа Новости».

Окупант пояснив, що українські добровольці були помічені у зоні відповідальності 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ої бригади Збройних сил України у районі населеного пункту Павлопіль.

За словами Басуріна, українські патріоти роздають інтерв'ю, представляючись військовослужбовцями ЗСУ.

РосЗМІ стверджують, що патрулі, укомплектовані колишніми співробітниками МВС Луганської області, також ходять вулицями села Валуйського з нарукавними шевронами «Правого сектора».

Окупанти «ЛНР» лякають, що «Правий сектор» зайняв будівлю школи та стягує туди озброєння.

Варто вказати, що напередодні Центр стратегічних комунікацій попереджав: окупанти готують криваву провокацію на Водохреще. Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем, тому не потрібно піддаватися паніці.

Додамо, що 19 січня Блінкен приїде до України: Держдеп оприлюднив програму візиту.

Нагадаємо, в Україні 19 січня відзначається Водохреще. Раніше рятувальники даали поради, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти

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