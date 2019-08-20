  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    У путінській Росії кожен вчений повинен бути не лише патріотом, а ще й чекістом

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - У путінській Росії кожен вчений повинен бути не лише патріотом, а ще й чекістом
    Володимир Путін

    Путінський режим знову наступає на старі радянські граблі

    Мовою оригіналу

    Я уже неоднократно писал, что путинские власти раз за разом наступают на старые советские грабли. Вот последний перл. Введены драконовские по советскому образцу рекомендации для общения российских ученых с зарубежными партнерами. По итогам таких встреч россияне теперь должны составлять отчет с описанием обсуждения. То есть их попросту принуждают стучать на иностранных коллег. В путинской России каждый ученый должен быть не только патриотом, но и немного чекистом.

    Все это уже было в СССР. Мой отец-доктор физ-мат наук, чтобы избежать такого «стукачества» вообще даже не пытался ездить заграницу. А вот начальник теоротдела Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ), в котором он работал, замечательный ученый и человек Николай Денисов до поры до времени активно посещал международные конференции. Однако в какой-то момент он все же решил, что морально недопустимо писать даже чисто формальные бюрократические отчеты чекистам о встречах с иностранными коллегами, что это пахнет полицейщиной и несовместимо с научной работой. После очередной заграничной поездки Денисов отказался писать такой отчет и стал наглухо невыездным.

    Читайте також

    «А причем здесь старые грабли?» - спросите вы. А вот причем. Денисов, и так не сильно любивший советский режим, после этой истории стал относиться к нему еще определеннее, а руководимый им теоротдел НИРФИ превратился в рассадник свободомыслия. Неслучайно многие его сотрудники уже после смерти начальника приняли активное участие в антикоммунистической революции 1989 – 1991 годов. Про Бориса Немцова, который считал моего отца и Денисова своими учителями, все знают. Но он был не один. Кроме него, еще трое сотрудников теоротдела НИРФИ, где работало всего-то человек десять-пятнадцать, в последствии стали антикоммунистически настроенными депутатами разных уровней. В 1990 году - депутатами Верховного Совета РФ и Областного Совета Нижегородской (Горьковской) области, а еще один много позже - Госдумы РФ от фракции СПС.

    Такое количество будущих депутатов в маленьком отделе небольшого института – конечно беспрецедентное явление. Но оно отражало общероссийскую тенденцию. Во время Перестройки множество ученых пошло в политику, некоторые из них возглавили протестное движение. Например, в главной оппозиционной фракции горбачевского Верховного Совета СССР (МДГ) четыре из пяти сопредседателей были учеными.

    Советские ученые, типа моего отца и Денисова, материально жили вполне прилично. Не отсутствие на прилавках колбасы и шмоток развело их с советским режимом. На их зарплаты все это можно было купить на рынке и в кооперативных магазинах. Отец многократно говорил мне тогда, что его не устраивает в советской системе прежде всего отсутствие личной свободы, свободного доступа к информации, зависимость от власти, невозможность читать, что хочешь, общаться, с кем хочешь, ездить, куда хочешь. Ученые не хотели быть государственными крепостными. Именно это и сформировало фронду в научном сообществе, которая сыграла большую роль в крахе СССР. Пытаясь возвратить ученых в государственное стойло, унижая их недоверием, избивая и сажая студентов, путитнские власти делают их своими врагами, повторяя самоубийственный советский опыт.

    Власти сами содействуют политизации научного сообщества, усилению там оппозиционных настроений. В свое время оно стало одним из могильщиков советского режима. Путинский Кремль делает все, чтобы с ним повторилось то же самое.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Путін путінський режим наука СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ