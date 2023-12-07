Голова МЗС Киргизстану неоднозначно відреагував на вимогу дотримуватись санкцій проти РФ

У Бішкеку заявили, що Киргизстан по можливості дотримується санкцій проти РФ

Киргизстан дотримуватиметься антиросійських санкцій щодо постачання товарів, які можуть застосовуватися у військових цілях. Про це на пресконференції у Бішкеку заявив міністр закордонних справ республіки Женбек Кулубаєв.

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«Є різні домовленості. Ми співпрацюємо і з Росією, і з Україною, і з Європейським Союзом. І зараз наші партнери з Євросоюзу рекомендують, щоб ми не порушували санкції, оскільки деяка товарна номенклатура допомагає російській стороні з військової частини. Ми говоримо, що ми готові дотримуватись санкцій, але ми не завжди можемо їх відстежити», – сказав Кулубаєв.

Кулубаєв додав, що всі центральноазіатські країни виступають за мирне врегулювання війни в Україні і не можуть підтримувати жодної із сторін конфлікту.

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«Ми не можемо підтримувати Росію чи Україну в конфлікті, тому по можливості дотримуватимемося санкцій, оскільки деякі товари можуть стосуватися військової галузі. Ми виступаємо за мирне врегулювання цього конфлікту. Але торгівля є торгівля, Вона працює. Росія – наш основний партнер, і ми активно працюємо з розвитку торгівлі»,– зазначив Кулубаєв.

До слова, 20 липня до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов після повідомлень про те, що Киргизстан допомагає Росії обходити санкції.

Як повідомляє МЗС України, посол був викликаний «з метою отримання пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії, зокрема постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї».

МЗС України привернуло увагу дипломата до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії.

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Нагадаємо, Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборони на постачання китайських безпілотників та німецької електроніки. Одна із країн, яка найбільш активно допомагає агресору, – це Киргизстан. Але незабаром на неї можуть чекати потужні санкції від США.

Оскільки Росія не має можливості закуповувати військові товари із Європи, Москва все частіше звертається за допомогою до колишніх радянських держав Центральної Азії, деякі з яких історично та фінансово пов’язані з Росією, але також активно торгують з Європою та Китаєм.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що вони особливо стурбовані роллю, яку відіграє Киргизстан, країна, звідки відправлено вантаж безпілотників. Гірська країна, що не має виходу до моря з населенням 6,7 мільйона людей, колись була південним кордоном Радянської імперії, а зараз є новим «домом» для численних підприємств, які закуповують товари з Європи та Азії, які Росія не може легально отримати в іншому місці.