Окупанти в Маріуполі просять плату за послуги, які не надають

Комунальні служби не можуть вирішити проблему з водою через нестачу аварійних бригад та техніки

У Маріуполі відсутнє не лише опалення в будинках, а й стабільне водопостачання

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на відсутність не лише опалення в будинках, а й стабільного водопостачання. Водночас мешканці отримують квитанції про оплату за послуги з необґрунтованими розрахунками. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що якість води низька, а кількість аварійних ситуацій завелика. Комунальні служби не можуть вирішити проблему, адже аварійних бригад та техніки критично не вистачає.

«Так, жителі будинку на Блажевича, 69 дві доби не мають водопостачання. Водоканал заявив, що води немає через порив, бригада буде вранці. Але до людей так ніхто й не приїхав», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Незважаючи на це, маріупольцям почали розносити квитанції про оплату за воду. Люди кажуть, що розрахунки не відповідають показанням лічильників. У відповідь мешканцям сказали купувати російські лічильники, щоб окупанти дивилися на показники.

Окупанти почали розносити квитанції про оплату за послуги, які не надають фото: Маріупольська міська рада

До того ж, квитанції приносять навіть квитанції до квартир, в яких люди не живуть з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі з’явилися точки продажу іпотеки, де ціни вищі, ніж у Росії. Містяни повідомляють, що однокімнатна квартира в центрі міста коштує 5,6 млн рублів.

Як повідомлялося раніше, у нових будинках, які Росія будує у Маріуполі, квартири не віддають людям, які втратили житло, а виставляють на продаж. Маріупольці не можуть довести право власності, бо документи на квартири згоріли.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів.