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    Думки вголос

    Вимирання Росії і збагачення Кремля

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На медицину в 2022 році, незважаючи на пандемію і четверту хвилю, буде витрачено на 117 млрд руб. менше, ніж в поточному році - Вимирання Росії і збагачення Кремля
    На медицину в 2022 році, незважаючи на пандемію і четверту хвилю, буде витрачено на 117 млрд руб. менше, ніж в поточному році
    фото з відкритих джерел

    Росія продовжує скочуватися у демографічну прірву

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    Из новостей: «Правительство спрогнозировало сокращение населения России на миллион человек за два года. Общая численность населения России по итогам 2021 года уменьшится на 535,5 тысячи человек, а в 2022 году – ещё на 533,4 тысячи».

    «На медицину в 2022 году, несмотря на пандемию и четвертую волну, будет потрачено на 117 млрд руб. меньше, чем в текущем году. На социальную поддержку (пособия, пенсии, выплаты семья с детьми) на 371 млрд руб. меньше, чем в 2021 году. Почти все «сэкономленные» на гражданах деньги пойдут на увеличение расходов на силовиков – они вырастут с 2,384 до 2,799 трлн руб., или на 17%».

    Можно не сомневаться, что прогноз по сокращению населения, в отличие от всех других правительственных планов, будет реализован с перевыполнением.

    Природа не терпит пустоты, если где-то что-то сокращается, у другого прибывает: Сокращаются: население, расходы на здравоохранении и социальную сферу, продолжительность жизни, реальные доходы граждан. размер потребительской корзины.

    Растут: вывоз капитала, состояния олигархов, зарплаты и число чиновников и силовиков, расходы на новые вооружения и военные авантюры, эмиграция, смертность; число жертв пандемии, пыток, неоказания адекватной медицинской помощи, полицейского произвола, ряды политзаключенных и «иноагентов».

    Как будто сидит в Кремле какой-то верховный бухгалтер и считает на костяных счётах: минус два миллиарда на здравоохранение + миллиард на карателей и столько же себе в карман = минус миллион жизней. Ура, баланс сведён!

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія бюджет гроші населення
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    Вимирання Росії і збагачення Кремля