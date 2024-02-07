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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Безпілотні війська України. Що не так з рішенням президента

glavcom.ua
«Високотехнологічні рішення можуть виникати тільки у взаємодії силовиків-практиків і цивільних інженерів!»
фото з відкритих джерел

Про указ президента про так звані безпілотні війська

Указ передбачає не створення роду військ, а лише «опрацювання питання» Кабміном разом з Генштабом.

ЗСУ нині дещо поступаються у лідерстві у галузі використання роботизованих систем таким відомствам, як СБУ та ГУР. Приміром, поки що більшість успішних дальніх ударів дронами літакового типу на себе записують саме ці відомства.

Також відомо, що славетні вітчизняні морські дрони були розвинені як засіб ураження саме у цих спецслужбах, для яких такі загальновійськові операції, як раніше вважалося, не є профільними.

Більшій успішності ГУР та СБУ є причина.

Вона – на мою думку, не у особистостях керівників, а у тому, що спецслужби є набагато більш відповідними структурами по відношенню до нинішнього ступеню розвитку технологій. У них в генетичному коді є гнучкість та інтелектуальність, натомість армія – це скоріше про перетворення людей у бойових біороботів, аніж про заміну їх на полі бою роботами.

Наголошу на дуже важливій тезі: «Високотехнологічні рішення можуть виникати тільки у взаємодії силовиків-практиків і цивільних інженерів!».

Взаємодії глибокій, постійній, не обтяженій різними дурницями. Взаємодії, де інженер/розробник відчуває повний комфорт і сприяння, а силовик-замовник – так само сконцентрований на фінальному результаті, а не подоланню формальностей, на кшталт питань із знаходженням позабюджетних фондів чи розголошенням секретів. Секретність треба, але це мусить бути секретність 21 століття, а не 19-го.

Армія для такої взаємодії нині має брак правових механізмів, та й з неформальними негусто. Натомість робота з цивільними, в тому числі з позаштатними агентами, швидке формування різноманітних по кількості і структурі підрозділів під визначені задачі – це і є притаманна спецслужбам робота. Того вони і виграють.

Тому я б формував роботизовані війська з наперед продуманими статутами, котрі більше мають бути схожі на нормативну базу роботи спецслужб, аніж простого війська. З націленістю на взаємодію з бізнесом і неприбутковими організаціями – за найкращими зразками, як зараз взаємодіють ГУР та СБУ.

А також варто продумати взаємодію із простими громадянами. У разі, якщо такі є в силу своїх знань, навичок і здібностей, потрібні для «безпілотних сил», то мусить бути широкий спектр статусів, котрі дозволяють їх залучати до розробки секретних рішень, до бойових і не бойових дій, за відповідну винагороду і з відповідним бронюванням.

Для виживання, нашому суспільству слід знищувати штучний, давно застарілий бар’єр між військовими і цивільними. «Воювати мають усі» – принаймні, ми маємо створити найкращі умови, щоб у обороні країни максимально ефективно брали участь усі. В теорії, ідея роботизованих військ, з їх інтелектуальністю, націленістю на зменшення ризику для людини – зможе притягнути велику кількість ентузіастів, котрих до цього моменту відлякують деякі порядки в армії.

Для безпілотних, чи то пак роботизованих сил саме ефективне поєднання практик спецслужб і війська є необхідною умовою успішності, без цього з ними буде те, про що не хочеться і думати.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна ЗСУ президент Володимир Зеленський

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