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Ріші Сунак у Києві. Фоторепортаж

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ріші Сунак у Києві. Фоторепортаж
Зеленський підписав із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком угоду у сфері безпеки
фото: Офіс президента України

У Києві прем'єр Британії встиг підписати договір із президентом Зеленським, відвідати захисників, виступити перед депутатами Ради

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні з офіційним візитом перебував у Києві. Тут прем'єр Британії встиг підписати договір із президентом України Володимиром Зеленським, відвідати поранених захисників, виступити перед депутатами Верховної Ради та подивитися на пошкоджену багатоповерхівку в Солом'янському районі через російську ракету. Як це було - у фотозвіті на «Главкомі».

Зустріч із Зеленським та підписання угоди про безпекові гарантії

Сунак зустрівся із Зеленським
Сунак зустрівся із Зеленським
фото: Офіс президента
Сунак приїхав до Києва вперше з 2022 року
Сунак приїхав до Києва вперше з 2022 року
фото: Офіс президента
Зеленський та Сунак під час церемонії зустрічі
Зеленський та Сунак під час церемонії зустрічі
фото: Офіс президента

У ході перемовин Володимир Зеленський підписав із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком угоду у сфері безпеки між Україною та Великою Британією. За нею Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобовʼязання  Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський та Сунак підписують угоду про гарантії безпеки
Зеленський та Сунак підписують угоду про гарантії безпеки
фото: Офіс президента
Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7
Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7
фото: Офіс президента

Сунак відвідав поранених захисників

Прем'єр Британії разом із Володимиром Зеленським навідався до поранених військовослужбовців в одному зі столичних медзакладів. Там він спілкувався із захисниками та фотографувався. Володимир Зеленський під час візиту також вручив воїнам нагороди.

5 фото
На весь екран
Зеленський разом із Сунаком відвідали медичний заклад, де проходять реабілітацію військові
фото: Офіс президента

Сунак у Верховній Раді

Далі британський прем'єр виступив з промовою перед народними обранцями у Верховній Раді. Сунак пригадав, що вперше в Україні був 10 років тому, коли відбувалась Революція Гідності, і бачить, що народ України досі хоче реалізувати свої мрії. 

Під час виступу, зокрема, Сунак наголосив: «Путін має зрозуміти, що жодна армія не може перемогти вільних людей – і тому Україна має перемогти. Він зараз вже дійшов до того має принижуватися просити зброю в Ірану та Північної Кореї».

Ріші Сунак оголосив, що Україна та Велика Британія підписали нове партнерство, яке побудує нове майбутнє для України.

Сунак у Верховній Раді
Сунак у Верховній Раді
фото: Офіс президента
Сунак виголошує промову перед нардепами
Сунак виголошує промову перед нардепами
фото: Офіс президента
Сунак разом з президентом Зеленським та спікером Ради Стефанчуком тримають прапор Британії
Сунак разом з президентом Зеленським та спікером Ради Стефанчуком тримають прапор Британії
фото: Офіс президента

Сунак оглянув пошкоджений росіянами будинок в Києві

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак побачив багатоповерхівку в Солом’янському районі, яка постраждала внаслідок російської атаки. Як розповів міністр МВС Ігор Клименко, у цьому будинку жили понад 700 людей. Через ракетний удар окупантів чотири людини загинули, 50 постраждали, а сотні залишилися без житла.

Сунак разом із Клименком та заступником керівника Офісу президента України Олексієм Кулебою спілкувалися з жителями пошкодженого будинку. Також вони «подякували рятувальникам ДСНС, які першими приїхали на місце події та діставали постраждалих з-під завалів».

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року

До слова, за особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України, а також за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи.

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Теги: Ріші Сунак Київ Велика Британія Володимир Зеленський політика

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