Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД

Подібні фейки дають можливість РФ поширювати думки про те, що вона воює не лише з Україною, але з країнами Європ

Служба зовнішньої розвідки РФ поширила пропагандистську інформацію про те, що Франція нібито хоче долучити свої приватні військові компанії до «прямої участі» у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

СЗР РФ стверджує, що французький урядовий декрет дозволяє приватним військовим компаніям (ПВК) брати участь у війни на боці України. Зазначається, що росіяни заявляють про те, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО та на озброєнні, яке нам передала Франція. «Мета таких заяв очевидна: кремль намагається перекласти відповідальність за продовження війни на європейські країни, створюючи враження, що саме вони «підштовхують» Україну до боротьби. Подібні фейки РФ видавала неодноразово. Тоді як насправді єдиною причиною затяжної війни є російська агресія та відмова кремля припинити бойові дії», – йдеться у повідомленні ЦПД.

СЗР РФ стверджує, що Франція дозволяє брати участь у війни на боці України фото: Центр протидії дезінформації

До того ж подібна пропаганда допомагає Росії керувати свідомістю соціуму, впроваджуючи думки про те, що російська армія воює не лише з Україною, але з країнами Європи. Як зазначають в ЦПД, такі фейки дають Росії можливість пояснити своїй аудиторії, чому війна триває так довго та чому на неї витрачають багато ресурсу, вказуючи на те, що «РФ протистоїть «переважаючим силам».

Нагадаємо, що ГУР виступило з офіційною заявою, в якій відкинуло інформацію, що поширюється в соціальних мережах, про нібито створення профілю керівника ГУР Кирила Буданова на території Росії. У ГУР підкреслили, що поширений «скриншот» є черговою вигадкою російських спецслужб та елементом інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію керівництва української розвідки.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що українців попереджають про шахрайську розсилки повідомлень, де йдеться про нібито «заборгованість» перед «Новою Поштою». У Центрі протидії дезінформації (ЦПД ) закликають не відкривати подібні листи та не переходити за невідомими посиланнями