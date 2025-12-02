Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
Росіяни заявляють про те, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО
фото: Укрінформ

Подібні фейки дають можливість РФ поширювати думки про те, що вона воює не лише з Україною, але з країнами Європ

Служба зовнішньої розвідки РФ поширила пропагандистську інформацію про те, що Франція нібито хоче долучити свої приватні військові компанії до «прямої участі» у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

СЗР РФ стверджує, що французький урядовий декрет дозволяє приватним військовим компаніям (ПВК) брати участь у війни на боці України. Зазначається, що росіяни заявляють про те, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО та на озброєнні, яке нам передала Франція. «Мета таких заяв очевидна: кремль намагається перекласти відповідальність за продовження війни на європейські країни, створюючи враження, що саме вони «підштовхують» Україну до боротьби. Подібні фейки РФ видавала неодноразово. Тоді як насправді єдиною причиною затяжної війни є російська агресія та відмова кремля припинити бойові дії», – йдеться у повідомленні ЦПД.

СЗР РФ стверджує, що Франція дозволяє брати участь у війни на боці України
СЗР РФ стверджує, що Франція дозволяє брати участь у війни на боці України
фото: Центр протидії дезінформації

До того ж подібна пропаганда допомагає Росії керувати свідомістю соціуму, впроваджуючи думки про те, що російська армія воює не лише з Україною, але з країнами Європи. Як зазначають в ЦПД, такі фейки дають Росії можливість пояснити своїй аудиторії, чому війна триває так довго та чому на неї витрачають багато ресурсу, вказуючи на те, що «РФ протистоїть «переважаючим силам».

Нагадаємо, що ГУР виступило з офіційною заявою, в якій відкинуло інформацію, що поширюється в соціальних мережах, про нібито створення профілю керівника ГУР Кирила Буданова на території Росії. У ГУР підкреслили, що поширений «скриншот» є черговою вигадкою російських спецслужб та елементом інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію керівництва української розвідки.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що українців попереджають про шахрайську розсилки повідомлень, де йдеться про нібито «заборгованість» перед «Новою Поштою». У Центрі протидії дезінформації (ЦПД ) закликають не відкривати подібні листи та не переходити за невідомими посиланнями

Читайте також:

Теги: росія пропаганда Франція фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Насправді Путіну потрібна не Україна як держава, а контрольована, залежна територія – навіть без видимості суверенітету
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
11 листопада, 10:40
В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
2 листопада, 19:21
Старі американські лози повертаються у французькі виноградники
Франція повертає заборонені сорти винограду
12 листопада, 19:27
Після війни українські військові можуть бути розміщені у прикордонних з РФ державах
Єврокомісар пропонує розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах після війни
17 листопада, 18:52
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
Україна підтвердила свою повагу до казахського народу
Україна пояснила Казахстану, що атаки на Новоросійськ не спрямовані проти інших країн
Вчора, 04:55
Російська ковзанярка Саютіна була присутня на щорічному зверненні президента РФ Путіна до Федеральних зборів
Україна вимагає відсторонити від змагань російських ковзанярів, які підтримують війну
7 листопада, 19:21
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
16 листопада, 18:59
Іво Бобул розплакався біля зруйнованого будинку в Тернополі
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі
26 листопада, 15:26

Політика

Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
Разом із Віткоффом до Росії прилетить зять Трампа
Разом із Віткоффом до Росії прилетить зять Трампа
Кремль повідомив, коли Путін поговорить із Зеленським
Кремль повідомив, коли Путін поговорить із Зеленським
Президента Португалії було госпіталізовано після операції
Президента Португалії було госпіталізовано після операції
Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім
Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім
Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер
Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua