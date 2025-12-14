Головна Світ Політика
Канцлер Німеччини порівняв Путіна з Гітлером

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Канцлер Німеччини порівняв Путіна з Гітлером
Мерц порівняв російського диктатора Путіна з Гітлером
Мерц застеріг, що Путін не зупиниться в Україні, порівнявши ситуацію з подіями 1938 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Адольфом Гітлером, попередивши, що російський лідер не зупиниться в Україні, подібно до того, як Німеччина не зупинилася після підписання Мюнхенської угоди 1938 року, пише «Главком».

«Це російська агресивна війна проти України – і проти Європи. І якщо Україна впаде, вона не зупиниться. Так само як і в 1938 році Судетської області було недостатньо. Путін не зупиниться», – заявив Мерц, нагадуючи про наслідки угоди, яка дозволила нацистській Німеччині анексувати частину Чехословаччини в обмін на обіцянку миру, але вже через пів року Німеччина порушила угоду і окупувала всю країну, розв’язавши Другу світову війну.

Нагадаємо, українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами.

Також спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

Теги: путін Фрідріх Мерц

