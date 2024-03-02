Військова підтримка України: міністр оборони Фінляндії звернувся до Заходу

Антті Хяккянен: «Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії й не надала Україні достатньої підтримки»

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав Захід негайно знайти кошти на закупівлю зброї та боєприпасів Україні. Про це інформує фінський суспільний мовник YLE.

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На його думку, Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії й не надала Україні достатньої підтримки.

Антті Хяккянен нагадав, що ЄС цьогоріч планує поставити Україні мільйон артилерійських снарядів. Своєю чергою Чехія повідомила, що знайшла 800 тисяч снарядів, які можна придбати за межами Європи, та звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель. Вартість цих боєприпасів сягає близько 1,3 млрд євро, втім рішення про фінансування поки що не ухвалено.

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«Кошти на підтримку озброєння України мають бути знайдені негайно», – наголосив Хяккянен.

Міністр оборони Фінляндії додав, що країнам ЄС також необхідно збільшити власне виробництво озброєнь.

Раніше повідомлялося, що на Україну чекає важкий період у війні, допоки підтримка Заходу не дасть змоги знайти їй «рівновагу в цій битві на виживання».

Нагадаємо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

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До слова, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії.

Як повідомлялося, Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів.