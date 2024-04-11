Під час Першої світової війни майже половина британського парламенту служила у війську

На фото нижче – Чарльз Вільям Реджинальд Данкомб, другий граф Февершем, був у Палаті лордів на момент своєї смерті на фронті під час Першої світової.

Взагалі, протягом трьох місяців після початку Першої світової війни в серпні 1914 року 126 членів парламенту добровільно пішли служити в збройні сили.

Чарльз Вільям Реджинальд Данкомб фото з відкритих джерел

Їх ніхто не примушував. Вони самі розуміли, що закони, під котрими вони підписуються, і котрими вони відправляють під смертельний ризик своїх співгромадян, слід виконувати і їм самим. І першими показувати у цьому приклад.

До січня 1915 року, через п'ять місяців війни, 184 депутати перебували на дійсній службі. Загалом під час війни 264 депутати – або 40% від загального складу Палати громад – служили на певній військовій посаді.

Ще раз великими буквами. Майже половина парламенту служила у війську. При тому, що небезпеку, котра тоді висіла над Британією, не порівняти з небезпекою та стражданнями, котрі зараз переживає Україна.

І ще одне можна не порівняти. У британців не було такої проблеми з набором у військо, як є у нас зараз. Не було такої потреби своїм прикладом вести людей за собою, як є у нас зараз.

Мінімум двадцять із цих членів парламенту разом із чотирма колишніми членами загинули під час військової служби між 1914 та 1918 роками.

Питання до українців – ви готові проголосувати за людину, котра без поважних причин не воювала?