Головні зради та перемоги 2021 року
Вкрай важливо – фіксувати головне
За минулий рік я декілька разів ловила себе на думці, що ось хтось на ефірі згадує якусь подію, і мені здається, що вона відбулася місяці два тому, а насправді – це було минулого тижня.
Ось ця інтенсивність новин та стрімка зміна ключових тем – вона дуже відчувається.
Саме тому вкрай важливо – фіксувати головне.
Суб'єктивно – головні події 2021:
- Відставка Авакова (уже й забули всі, правда?;)
- Початок масової вакцинації (могло бути краще, але й на цьому дякую)
- Санкції з боку Америки проти Коломойського, Портнова та інших (дякуємо Сполученим Штатам)
- Санкції РНБО (бажаю Медведчуку у новому році ще більше нових санкцій, але шкода, що половина засідань РНБО перетворюється на цирк)
- Відкриття ринку землі (рішення, що запізнилося років на 20, але краще так, ніж ніяк; також виявилось, що ніякої трагедії не сталось)
- Кримська платформа (правильна ініціатива)
- Законопроєкт про пластикові пакети (плюс, але цього критично замало для екології)
- Військовий облік для жінок (ініціатива цікава, але її слід дуже сильно вдосконалювати)
- Закон про розвиток виробництва біометану (хороша новина, підтримую розвиток відновлювальних джерел енергії)
- Виплатили борги перед вітровою та сонячною генерацією електроенергії за зеленим тарифом (звісно, я розумію усі складнощі зеленого тарифу, проте зараз важливо підтримати те, що є – і у наступному році працювати над розробками нових підходів підтримки відновлюваних джерел енергії)
Далі – список зрад. Він – на жаль – дещо довший:
- Вагнергейт (ганебна історія, дуже прикро за наших розвідників, винні в провалі операції мають бути покарані)
- Завершення будівництва Північного Потоку (велика поразка в енергетичній вiйнi проти PФ)
- Провалений законопроєкт про медичний канабіс (пацієнти й далі змушені терпіти біль)
- Закон про олігархів (нова улюблена іграшка президента, великі сумніви щодо ефективності)
- Списання 50 млрд грн боргів Фірташу (така боротьба проти олігархів)
- Президентський університет (ще одна дорога іграшка Володимира Зеленського, користі від якої – катма)
- Провал законопроєкту про контроль промислового забруднення (ганьба)
- Нератифікована Стамбульська конвенція (ну так, боротьба з насильством проти жінок не в пріоритеті)
- Проєкт закону Георгія Мазурашу проти ЛГБТ людей (удар по іміджу України, як демократичної країни, скрєпи – це до північного сусіда)
- Досі немає позиції України щодо Білорусі – навіть після посадки літака з опозиціонером Протасевичем, навіть після використання Лукашенком мігрантів, як зброї
- Закон про ліцеї (хрест на реформі старшої школи і шансах дітей з малих міст та сіл отримати дійсно якісну освіту)
- Масив популістичних рішень щодо тарифів, за які зрештою доведеться заплатити – тільки ще дорожче.
Які найбільші загрози чекають на нас у 2022?
- Загроза нових aтaк з боку Pociї
- Енергетична криза через бездарний державний менеджмент
- Нереформовані суди (і використання ОАСКу у власних інтересах)
- Згортання реформи «Нова українська школа» (як діти мають піти в 5 клас – геть не зрозуміло)
- Не доведення до логічного завершення кампанії з вакцинації, невідомо, коли почнуть щеплювати третьою дозою
- Слуги народу анонсують податкову і пенсійну реформу (поки без деталей, і це насторожує)
Це все – без претензії на абсолютну об’єктивність, звісно.
Чим вам запам'ятався 2021 рік? Які головні зради і які перемоги? Чого було більше?
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Джерело: блог Інни Совсун