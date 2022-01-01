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    Думки вголос

    Головні зради та перемоги 2021 року

    • Інна Совсун

      Народний депутат

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    Сподіваємось на краще у 2022 році - Головні зради та перемоги 2021 року
    Сподіваємось на краще у 2022 році
    фото з відкритих джерел

    Вкрай важливо – фіксувати головне

    За минулий рік я декілька разів ловила себе на думці, що ось хтось на ефірі згадує якусь подію, і мені здається, що вона відбулася місяці два тому, а насправді – це було минулого тижня.

    Ось ця інтенсивність новин та стрімка зміна ключових тем – вона дуже відчувається.

    Саме тому вкрай важливо – фіксувати головне.

    Суб'єктивноголовні події 2021:

    • Відставка Авакова (уже й забули всі, правда?;)
    • Початок масової вакцинації (могло бути краще, але й на цьому дякую)
    • Санкції з боку Америки проти Коломойського, Портнова та інших (дякуємо Сполученим Штатам)
    • Санкції РНБО (бажаю Медведчуку у новому році ще більше нових санкцій, але шкода, що половина засідань РНБО перетворюється на цирк)
    • Відкриття ринку землі (рішення, що запізнилося років на 20, але краще так, ніж ніяк; також виявилось, що ніякої трагедії не сталось)
    • Кримська платформа (правильна ініціатива)
    • Законопроєкт про пластикові пакети (плюс, але цього критично замало для екології)
    • Військовий облік для жінок (ініціатива цікава, але її слід дуже сильно вдосконалювати)
    • Закон про розвиток виробництва біометану (хороша новина, підтримую розвиток відновлювальних джерел енергії)
    • Виплатили борги перед вітровою та сонячною генерацією електроенергії за зеленим тарифом (звісно, я розумію усі складнощі зеленого тарифу, проте зараз важливо підтримати те, що є – і у наступному році працювати над розробками нових підходів підтримки відновлюваних джерел енергії)

    Далісписок зрад. Вінна жальдещо довший:

    • Вагнергейт (ганебна історія, дуже прикро за наших розвідників, винні в провалі операції мають бути покарані)
    • Завершення будівництва Північного Потоку (велика поразка в енергетичній вiйнi проти PФ)
    • Провалений законопроєкт про медичний канабіс (пацієнти й далі змушені терпіти біль)
    • Закон про олігархів (нова улюблена іграшка президента, великі сумніви щодо ефективності)
    • Списання 50 млрд грн боргів Фірташу (така боротьба проти олігархів)
    • Президентський університет (ще одна дорога іграшка Володимира Зеленського, користі від якої – катма)
    • Провал законопроєкту про контроль промислового забруднення (ганьба)
    • Нератифікована Стамбульська конвенція (ну так, боротьба з насильством проти жінок не в пріоритеті)
    • Проєкт закону Георгія Мазурашу проти ЛГБТ людей (удар по іміджу України, як демократичної країни, скрєпи – це до північного сусіда)
    • Досі немає позиції України щодо Білорусі – навіть після посадки літака з опозиціонером Протасевичем, навіть після використання Лукашенком мігрантів, як зброї
    • Закон про ліцеї (хрест на реформі старшої школи і шансах дітей з малих міст та сіл отримати дійсно якісну освіту)
    • Масив популістичних рішень щодо тарифів, за які зрештою доведеться заплатити – тільки ще дорожче.

    Які найбільші загрози чекають на нас у 2022?

    • Загроза нових aтaк з боку Pociї
    • Енергетична криза через бездарний державний менеджмент
    • Нереформовані суди (і використання ОАСКу у власних інтересах)
    • Згортання реформи «Нова українська школа» (як діти мають піти в 5 клас – геть не зрозуміло)
    • Не доведення до логічного завершення кампанії з вакцинації, невідомо, коли почнуть щеплювати третьою дозою
    • Слуги народу анонсують податкову і пенсійну реформу (поки без деталей, і це насторожує)

    Це все – без претензії на абсолютну об’єктивність, звісно.

    Чим вам запам'ятався 2021 рік? Які головні зради і які перемоги? Чого було більше?

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    Джерело: блог Інни Совсун

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    Теги: історія санкції закон відставка криза вагнергейт
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    Головні зради та перемоги 2021 року