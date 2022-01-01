Головні зради та перемоги 2021 року

Сподіваємось на краще у 2022 році

Вкрай важливо – фіксувати головне

За минулий рік я декілька разів ловила себе на думці, що ось хтось на ефірі згадує якусь подію, і мені здається, що вона відбулася місяці два тому, а насправді – це було минулого тижня.

Ось ця інтенсивність новин та стрімка зміна ключових тем – вона дуже відчувається.

Саме тому вкрай важливо – фіксувати головне.

Суб'єктивно – головні події 2021:

Відставка Авакова (уже й забули всі, правда?;)

Початок масової вакцинації (могло бути краще, але й на цьому дякую)

Санкції з боку Америки проти Коломойського, Портнова та інших (дякуємо Сполученим Штатам)

Санкції РНБО (бажаю Медведчуку у новому році ще більше нових санкцій, але шкода, що половина засідань РНБО перетворюється на цирк)

Відкриття ринку землі (рішення, що запізнилося років на 20, але краще так, ніж ніяк; також виявилось, що ніякої трагедії не сталось)

Кримська платформа (правильна ініціатива)

Законопроєкт про пластикові пакети (плюс, але цього критично замало для екології)

Військовий облік для жінок (ініціатива цікава, але її слід дуже сильно вдосконалювати)

Закон про розвиток виробництва біометану (хороша новина, підтримую розвиток відновлювальних джерел енергії)

Виплатили борги перед вітровою та сонячною генерацією електроенергії за зеленим тарифом (звісно, я розумію усі складнощі зеленого тарифу, проте зараз важливо підтримати те, що є – і у наступному році працювати над розробками нових підходів підтримки відновлюваних джерел енергії)

Далі – список зрад. Він – на жаль – дещо довший:

Вагнергейт (ганебна історія, дуже прикро за наших розвідників, винні в провалі операції мають бути покарані)

Завершення будівництва Північного Потоку (велика поразка в енергетичній вiйнi проти PФ)

Провалений законопроєкт про медичний канабіс (пацієнти й далі змушені терпіти біль)

Закон про олігархів (нова улюблена іграшка президента, великі сумніви щодо ефективності)

Списання 50 млрд грн боргів Фірташу (така боротьба проти олігархів)

Президентський університет (ще одна дорога іграшка Володимира Зеленського, користі від якої – катма)

Провал законопроєкту про контроль промислового забруднення (ганьба)

Нератифікована Стамбульська конвенція (ну так, боротьба з насильством проти жінок не в пріоритеті)

Проєкт закону Георгія Мазурашу проти ЛГБТ людей (удар по іміджу України, як демократичної країни, скрєпи – це до північного сусіда)

Досі немає позиції України щодо Білорусі – навіть після посадки літака з опозиціонером Протасевичем, навіть після використання Лукашенком мігрантів, як зброї

Закон про ліцеї (хрест на реформі старшої школи і шансах дітей з малих міст та сіл отримати дійсно якісну освіту)

Масив популістичних рішень щодо тарифів, за які зрештою доведеться заплатити – тільки ще дорожче.

Які найбільші загрози чекають на нас у 2022?

Загроза нових aтaк з боку Pociї

Енергетична криза через бездарний державний менеджмент

Нереформовані суди (і використання ОАСКу у власних інтересах)

Згортання реформи «Нова українська школа» (як діти мають піти в 5 клас – геть не зрозуміло)

Не доведення до логічного завершення кампанії з вакцинації, невідомо, коли почнуть щеплювати третьою дозою

Слуги народу анонсують податкову і пенсійну реформу (поки без деталей, і це насторожує)

Це все – без претензії на абсолютну об’єктивність, звісно.

Чим вам запам'ятався 2021 рік? Які головні зради і які перемоги? Чого було більше?

Джерело: блог Інни Совсун

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