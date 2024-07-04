Відключення електрики 5 липня: графіки від «Укренерго»

У графіках є три категорії відключень

З 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень

Завтра, 5 липня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Пресслужба «Укренерго» зауважила, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги. Як зазначається, живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.