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Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars
Ракети ER GMLRS пройшли низку успішних випробувань
фото із відкритих джерел

Lockheed Martin розпочне виробництво ракет підвищеної дальності для Himars 

Компанія Lockheed Martin випускатиме керовані ракети підвищеної дальності ER GMLRS, які використовують у реактивній системі залпового вогню Himars. Про це пише Defense News. Виробництво Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System схвалила армія США.

У травні компанія отримала контракт на 2024 фінансовий рік на суму $200 млн. на створення 240 GMLRS підвищеної дальності. «Фінансування включає виробництво, оснащення та обладнання для зберігання», – зазначає Defense News.

GMLRS ER уже пройшов кілька успішнихвипробувань, що і привело до рішення про його виробництво. За словами представника Lockheed, армія прийняла рішення включити GMLRS ER у виробничу лінію Lockheed у Камдені, американський штат Арканзас, у січні.

Компанія має намір наростити темпи виробництва GMLRS з шести до 14 тис. ракет на рік та укласти багаторічний контракт на їх випуск у 2024 фінансовому році.

«Компанія уклала угоду на GMLRS на суму $4,8 млрд у 2023 році, оскільки США скоригували обсяги виробництва, щоб поповнити ракети, надіслані до України», – пише Defense News.

ER GMLRS відрізняються збільшеним ракетним двигуном та конструкцією корпусу, калібр збільшений з 227 мм до 254 мм. Дальність застосування ракети становить 150 км. Шість ER GMLRS розміщуються у транспортно-пусковому контейнері стандартних розмірів.

До слова, великі оборонні компанії Rheinmetall із Німеччини та Lockheed Martin із США представили оновлену версію реактивної системи залпового вогню Himars. За словами глави Rheinmetall Арміна Паппергера, нова установка здатна вражати цілі на відстані до 400 кілометрів і вміщує до 12 ракет. Спочатку Gmars розроблялася для Бундесверу, проте Німеччина у результаті віддала перевагу системі ізраїльського виробництва.

Раніше стало відомо, що Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні три додаткові системи залпового вогню Himars. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Перші системи Himars Україна отримала від США улітку 2022 року.

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Теги: США фінансування Україна ракета

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