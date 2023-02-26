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Євген Істребін Екоактивіст

Будівельний ринок Росії вже у березні очікує веселе життя

glavcom.ua
Кредитування будівельної галузі в РФ обвалилося

У Росії ліва і права півкулі голови не дружать між собою

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Строительный рынок России ждет огромная ГОЙДА!!!

Я с интересом наблюдаю что происходит на рынке строительства в России и не мог понять, почему рынок до сих пор не обвалился, пока не нашел детальную статистику.

Вот первая таблица по данным ЦБ РФ, вроде ничего страшного, темпы роста портфеля в годовом выражении немного замедлились с 26% в начале прошлого года, до 16% в начале этого года. Но это только на первый взгляд.

А вот вторая таблица, число выданных кредитов и общий объем по суммам. Уже намного все хуже

По кол-ву выданных кредитов за 2022 год падение 30%, за 4 квартал падение 16%, в январе-23 падение 18%, все в годовом измерении.

Но разгадка находится в 3 таблице.

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Средний срок кредитования в 4 квартале г/г вырос с 21,2 года до 23,7 лет ( +2,5 года ) !!!!
Но и это еще не все !
Доля льготной ипотеки по выданным деньгам выросла с 21% до 48% !!!!!!!

Половина кредитов по сути субсидируется государством !!!!
За год рост с 1/5 вырос до 1/2 всех кредитов.
За счет государства, они продлили срок кредитования, и существенно расширили круг льготников.

Половина всех заемщиков – льготники !!!

А теперь слушайте дальше. Это еще не все.

Под конец года средняя ставка по кредитам на вторичном рынке поднялась с 9,6% до 10,9% , что вполне по рынку.

А вот на первичном рынке застройщики пошли в наглую, и начали впаривать кредиты типо под 0,1% но с учетом завышения цены на жилье. В итоге типо средняя ставка по первичному жилью упала с 5,9% до 3,5%

А дальше пошло веселее. Так как в России левое и правое полушарие в голове не дружат, случилось то что случилось. Они не думали что война затянется. Думали дальше все образуется. Но нет. Не образуется. Доля льготников в кредитовании 48% это поезд в один конец, который рано или поздно пойдет под откос. И на рынке произойдет коллапс при малейших изменениях в экономике. Доля просрочки начнет взлетать по экспоненте, а цены полетят камнем вниз.

Что-бы упредить кризис на рынке ипотечного кредитования ЦБ РФ с 1 марта и с 1 мая повышает расчетные нормативы оценки рисков и нормы резервирования. ЦБ РФ отвечает за банковский сектор, и предотвращает проблемы банковского сектора замораживая активность по выдаче кредитов.

НО кроме банковского сектора есть же еще проблема самого рынка. С учетом уже накопившихся негативных тенденций, и ужесточения условий кредитования ,по-моему мнению, рынок просто полетит вниз !!!

Кредитование тормознется, следом покатятся цены, и рынок просто встанет. Т.к. в условиях падения цен, даже те кто могут взять кредит, будут ожидать снижения цены. Так что Гойда-Гойда, ихтиандры ))))

В марте начнется веселье !!!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка

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