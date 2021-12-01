Глава BioNTech оцінив ефективніть вакцини компанії щодо нового штаму

Шахін: вакцина Comirnaty, ймовірно, ефективна проти штаму Омікрон

Глава BioNTech Угур Шахін оцінив ефективність вакцини Comirnaty («Комірнаті»), розробленої німецькою компанією BioNTech («Біонтех») спільно з американським партнером Pfizer («Пфайзер») проти нового Омікрон-штаму коронавірусу, повідомляє Reuters.

Шахін зазначив, що препарат, ймовірно, забезпечує захист від тяжкого перебігу захворювання, маючи на увазі ті випадки, коли пацієнтам потрібна госпіталізація або інтенсивна терапія. «Ми вважаємо, що, швидше за все, у людей буде суттєвий захист від тяжкого перебігу захворювання, викликаного Омікрон-штамом», – пояснив він.

Глава компанії додав, що протягом наступних двох тижнів проводитимуться лабораторні тести, які дозволять з'ясувати, наскільки антитіла в крові людей, які отримали дві або три дози вакцини Comirnaty, здатні пригнічувати новий різновид коронавірусу. Шахін зазначив, що третя бустерна доза щеплення забезпечить достатній рівень захисту порівняно з тими, хто отримав лише дві дози. За його словами, причин для занепокоєння немає, але тривогу викликають ті пацієнти, які взагалі не вакциновані.

Нагадаємо, 11 листопада у Південній Африці виявили новий штам коронавірусу під кодом B.1.1.529. Перші випадки зараження ним зареєструвано 24 листопада.

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