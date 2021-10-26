МОЗ дозволило вакцинувати дітей від Covid-19
За останній тиждень в Україні піднялася середня цифра смертельних випадків від коронавірусу
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Сегодня 26 октября у нас новый печальный рекорд. За сутки 734 летальных случая.
734 смерти !!!!
Наибольшее число летальных случаев было зафиксировано :
- Херсонская область – 88
- Запорожская обл – 55
- Днепропетровская – 49
Рост за неделю +36%
Новых случаев – 19120, рост за неделю +46%
Вот уж не знаю, есть ли связь между вчерашним заявлением ОДА про критически низкий уровень запаса кислорода в больницах с числом смертей за сутки. Но если эта связь есть, это просто катастрофа с огромным кол-вом человеческих смертей.
Среднее число летальных случаев уже поднялось до 500 в сутки за последние 7 дней. С такой динамикой госпитализаций мы может и до 700-800 долететь, с разовыми максимумами до 1000 в сутки.
47329 ( +1462 ) пациентов в больницах. До максимума весны осталось 5%.
3077 ( +49 ) – в реанимациях. До максимума весны осталось 7%
Также, МОЗ опубликовало Наказ в котором разрешена вакцинация детей 12-17 лет вакциной Комирнати (Файзер) не зависимо от принадлежности к группе риска.
Джерело: блог Євген Істребіна