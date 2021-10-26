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    Думки вголос

    МОЗ дозволило вакцинувати дітей від Covid-19

    В Україні напружена ситуація з киснем та місцями для хворих - МОЗ дозволило вакцинувати дітей від Covid-19
    В Україні напружена ситуація з киснем та місцями для хворих
    фото МОЗ України

    За останній тиждень в Україні піднялася середня цифра смертельних випадків від коронавірусу

    Мовою оригіналу

    Сегодня 26 октября у нас новый печальный рекорд. За сутки 734 летальных случая.

    734 смерти !!!!

    Наибольшее число летальных случаев было зафиксировано :

    - Херсонская область – 88

    - Запорожская обл – 55

    - Днепропетровская – 49

    Рост за неделю +36%

    Новых случаев – 19120, рост за неделю +46%

    Вот уж не знаю, есть ли связь между вчерашним заявлением ОДА про критически низкий уровень запаса кислорода в больницах с числом смертей за сутки. Но если эта связь есть, это просто катастрофа с огромным кол-вом человеческих смертей.

    Среднее число летальных случаев уже поднялось до 500 в сутки за последние 7 дней. С такой динамикой госпитализаций мы может и до 700-800 долететь, с разовыми максимумами до 1000 в сутки.

    47329 ( +1462 ) пациентов в больницах. До максимума весны осталось 5%.

    3077 ( +49 ) – в реанимациях. До максимума весны осталось 7%

    Также, МОЗ опубликовало Наказ в котором разрешена вакцинация детей 12-17 лет вакциной Комирнати (Файзер) не зависимо от принадлежности к группе риска.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: наказ смерть рекорд вакцинація коронавірус
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    МОЗ дозволило вакцинувати дітей від Covid-19