МОЗ дозволило вакцинувати дітей від Covid-19

В Україні напружена ситуація з киснем та місцями для хворих

За останній тиждень в Україні піднялася середня цифра смертельних випадків від коронавірусу

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Сегодня 26 октября у нас новый печальный рекорд. За сутки 734 летальных случая.

734 смерти !!!!

Наибольшее число летальных случаев было зафиксировано :

- Херсонская область – 88

- Запорожская обл – 55

- Днепропетровская – 49

Рост за неделю +36%

Новых случаев – 19120, рост за неделю +46%

Вот уж не знаю, есть ли связь между вчерашним заявлением ОДА про критически низкий уровень запаса кислорода в больницах с числом смертей за сутки. Но если эта связь есть, это просто катастрофа с огромным кол-вом человеческих смертей.

Среднее число летальных случаев уже поднялось до 500 в сутки за последние 7 дней. С такой динамикой госпитализаций мы может и до 700-800 долететь, с разовыми максимумами до 1000 в сутки.

47329 ( +1462 ) пациентов в больницах. До максимума весны осталось 5%.

3077 ( +49 ) – в реанимациях. До максимума весны осталось 7%

Также, МОЗ опубликовало Наказ в котором разрешена вакцинация детей 12-17 лет вакциной Комирнати (Файзер) не зависимо от принадлежности к группе риска.

Джерело: блог Євген Істребіна

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