МОЗ провалив вакцинацію. Сотні тисяч доз будуть утилізовані

Чекаємо на урочисту презентацію та прямий ефір

Мовою оригіналу

Уважаемые журналисты. Не забудьте попросить Офис Президента, Кабмин, МОЗ, РНБО организовать брифинг и провести презентацию с прямым эфиром о том, как в понедельник будет торжественно утилизированно 630 тыс. доз вакцины Астразенеки

На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2004574 доз Астразенеки.

В наличии сейчас 2 партии.

1 партия срок годности 30 ноября – 1193600 доз

2 партия срок годности 31 октября – 1976880 доз

Исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тыс доз.

2004574 – 180000 = 1824574

А пригодными к 1 ноября будет всего 1193600

Все остальные будут просрочены.

Вот эта разница между 1824574 и 1193600 = 630974 и подлежит утилизации 1 ноября.

Ждем торжественную презентацию и прямой эфир, о том как мы просрали вакцинацию

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.