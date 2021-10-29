МОЗ провалив вакцинацію. Сотні тисяч доз будуть утилізовані
Чекаємо на урочисту презентацію та прямий ефір
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Уважаемые журналисты. Не забудьте попросить Офис Президента, Кабмин, МОЗ, РНБО организовать брифинг и провести презентацию с прямым эфиром о том, как в понедельник будет торжественно утилизированно 630 тыс. доз вакцины Астразенеки
На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2004574 доз Астразенеки.
В наличии сейчас 2 партии.
1 партия срок годности 30 ноября – 1193600 доз
2 партия срок годности 31 октября – 1976880 доз
Исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тыс доз.
2004574 – 180000 = 1824574
А пригодными к 1 ноября будет всего 1193600
Все остальные будут просрочены.
Вот эта разница между 1824574 и 1193600 = 630974 и подлежит утилизации 1 ноября.
Ждем торжественную презентацию и прямой эфир, о том как мы просрали вакцинацию
Джерело: блог Євген Істребіна