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    Думки вголос

    МОЗ провалив вакцинацію. Сотні тисяч доз будуть утилізовані

    Десятки тисяч доз вакцини від коронавірусу підлягають утилізації 1 листопада - МОЗ провалив вакцинацію. Сотні тисяч доз будуть утилізовані
    Десятки тисяч доз вакцини від коронавірусу підлягають утилізації 1 листопада
    фото з відкритих джерел

    Чекаємо на урочисту презентацію та прямий ефір

    Мовою оригіналу

    Уважаемые журналисты. Не забудьте попросить Офис Президента, Кабмин, МОЗ, РНБО организовать брифинг и провести презентацию с прямым эфиром о том, как в понедельник будет торжественно утилизированно 630 тыс. доз вакцины Астразенеки

    На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2004574 доз Астразенеки.

    В наличии сейчас 2 партии.

    1 партия срок годности 30 ноября – 1193600 доз

    2 партия срок годности 31 октября – 1976880 доз

    Исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тыс доз.

    2004574 – 180000 = 1824574

    А пригодными к 1 ноября будет всего 1193600

    Все остальные будут просрочены.

    Вот эта разница между 1824574 и 1193600 = 630974 и подлежит утилизации 1 ноября.

    Ждем торжественную презентацию и прямой эфир, о том как мы просрали вакцинацию

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: здоров'я РНБО медицина вакцинація коронавірус
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    МОЗ провалив вакцинацію. Сотні тисяч доз будуть утилізовані