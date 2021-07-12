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    Думки вголос

    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки

    За минулий тиждень всього 23% перших доз було зроблено людям у віці 60+років - Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки
    За минулий тиждень всього 23% перших доз було зроблено людям у віці 60+років

    Україна стоїть перед загрозою нового локдауну

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    Южная Африка. В данный момент проходит третью волну смертности. Население 60 млн человек. В день до 500 официальных смертей от Ковида. И там уже не южноафриканский вариант, а индийская Дельта . Да, это удивительно, Дельта вытеснила местный вариант.

    Но что самое важное в этом кейсе. Там уровень вакцинации такой же как и у Украины. На сегодня 1 дозу получили – 6,4% две дозы получили – 2,3% населения. Это третья волна в стране.

    ЮАР опережает Украину на 2 месяца по волнам. Но самое главное что там сопоставимые цифры вакцинации. А результат виден на графике.

    Что можно сделать в Украине что-бы минимизировать последствия ?

    В первую очередь нужно начать активно вакцинировать старшие возрастные группы. Для этого надо развернуть мощную рекламную компанию в СМИ в которой будет проходить просветительская работа для старших возрастных групп. В данный момент это полностью отсутствует.

    Вот чистый график по вакцинации первой дозой. Роста среди старших возрастных групп НЕТ !!!! Вакцинация ужасно малыми темпами происходит.

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    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки
    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки
    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки
    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки
    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки
    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки
    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки
    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки

    За прошедшую неделю всего 23% первых доз было сделано людям 60+лет. В то время как в мае их доля доходила до 60%.

    В результате имеем следующий итоговый график по полному курсу вакцинации. Возрастные категории 50-59 и 40-49 лет оказались на первых двух местах. А возрастная категория 80+ вообще наименее вакцинированная.

    Такие действия приведут к тому что больницы очень быстро заполнятся пациентами 60+ лет, и придется опять вводить локдаун. Учитывая большую контагиозность Дельты, простым закрытием клубов, дискотек можем не обойтись. Меры придется делать более жесткие. По-этому еще раз повторяю.

    МОЗ, Кабмин. Разверните комплекс мероприятий на ускорение вакцинации старших возрастных групп с привлечением СМИ и наружного информирования населения !!!!

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Африка вакцинація коронавірус
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    Новий штам Covid-19 «Дельта»: як Україні мінімізувати наслідки