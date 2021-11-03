Страшні наслідки пандемії в Україні. Три головні помилки, яких припустилась влада

Чи є шанс вибратись з коронавірусного дна, чи українські чиновники все змарнували?

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Сегодня МОЗ сообщил про 720 летальных случаев по Украине. За последнюю неделю каждый день в среднем умирало 550 человек.

Давайте же наконец-то разберемся, какие управленческие ошибки допустило руководство нашей страны, и можно ли было избежать этой катастрофы.

Кількість летальних випадків

Ошибка 1

Нарушение приоретизации вакцинации.

Как известно, вероятность госпитализации и вероятность летального исхода резко возрастает с возрастом пациента. Чем старше человек, тем выше вероятность летального исхода. Согласно данным НСЗУ вероятность летального исхода :

Старше 90 лет – 26,34%

80-89 лет – 19,28%

70-79 лет – 10,38%

60-69 лет – 4,32%

50-59 лет – 1,61%

Темпи вакцинації

Именно по-этому в первую очередь вакцинируют медработников, и людей самого старшего возраста, далее плавно переходя к вакцинации более молодых людей. У нас в феврале тоже так начали делать, а потом это все провалилось, и МОЗ просто забил на это, вместо этого начали гнаться за валом, вакцинируя организованные группы на предприятиях, народных и местных депутатов, работников органов власти, и пр.пр. В результате, сегодня имеем самый низкий уровень вакцинации среди граждан 80+ и 70-79 лет, всего 11% и 24% получили первую дозу

Ошибка 2

Провал массовой агитационной кампании по вакцинации среди всего населения.

В середине лета в Украину начали заходит огромные поставки вакцин. Только за один июль в Украину зашло 7 млн доз вакцин. В августе уже пришло почти 8 млн. А в неделю кололи менее одного миллиона. На 1 августа на складах уже лежало 6 млн вакцин, далее остатки еще больше росли. На 1 сентября на складах лежало уже 10 млн. К середине сентября на складах скопилось уже 11,5 млн. Но ОП, Кабмин, МОЗ не смогли вообще ничего сделать. Они смогли снять хорошие фильмы на день Независимости, но на вакцинацию просто забили, как любят шутить, немаэ повноважень. А именно в то время, в июле-августе надо было разворачивать мощную компанию по популяризации. Привлекать лидеров общественного мнения, волонтеров, военных, медиков, религиозных лидеров, глав ОТГ. Ничего этого не делалось вообще. Да были отдельные попытки, и призывы, но это не было поддержано государством, ТВ, Радио, про это молчали, в итоге, маэмо шо маэмо.

Темпи поставок/використання вакцин

Ошибка 3

Поборем Ковид койкоместами.

В сентябре под Ковид было выделено 39 тыс коек. Далее когда больницы начали заполнять, и многие области начали подходить в введению красных зон, Мудрый Офис Президента расозлал дорученя на Кабмин и МОЗ – увеличить коечный фонд. МОЗ срочно начал подключать новые больницы в авральном порядке, искать врачей, медперсонал, быстро доделывать кислородные трассы, заключать договора на поставки кислорода, но в итоге это вообще ничему не помогло. Все равно Ковид не исчез, и не испугался этого вала койкомест. Красные зоны все равно пришлось вводить. На сегодня уже 16 регионов красные, и мы получили огромную перегрузку медстистемы, катастрофическую смертность, а всего-то надо было вводить красные зоны тогда, когда они соответствовали критериям, а не рисовать полувиртуальные койкоместа. А далее все просто полетело в разнос, и вся глупость власти, её не способность мыслить стратегически, вылезла наружу.

В самый разгар оказалось что на профилактику уходят два крупнейших кислородных завода. МОЗ зная об этом за месяц, не сделало ничего. Оказалось что всего 1% больниц в Украине имеют свои кислородные генераторы. Все остальные сидят на поставках жидкого и газообразного кислорода, который надо завозить несколько раз в неделю. После закрытия заводов, больницы были вынуждены экономить кислород, в больницы в экстренном порядке свозили кислородные концентраторы с первички, от волонтеров, или вообще людей госпитализировали со своими. Сейчас публикую данные на вчера, из файла МОЗ.

Всего коек с кислородом – 74068

Из них обеспечены кислородом за счет концентраторов – 25456

Остальные это реанимации и койки с централизованной подачей.

Ситуація з кількістю місць для хворих

Вот эти три системные ошибки привели к страшным последствиям которые мы сейчас наблюдаем. После допущения каждой ошибки, можно было внести исправления на каждом этапе. Шансы были. Но ошибки следовали одна за другой. Уровень планирования – на сейчас, стратегия – нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. Некомпетентность просто зашкаливает. В итоге маэмо, шо маэмо.

Берегите себя.

Джерело: блог Євген Істребіна

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