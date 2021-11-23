«Вовину тисячу» слід було спрямувати на заохочення вакцинації серед людей літнього віку

Ми підемо як завжди граблями

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И опять про Вовину 1000.

Вчера Шмыгаль опять начал рассказывать как эти зеленые диджитализаторы будут поддерживать бизнес пострадавший от пандемии. Я конечно понимаю, что сказала партия, то и будут продвигать в публичном пространстве. Очень жаль что логика не живет в их головах. Для того что-бы развеять весь туман в головах властьимущих, я перейду на сухой язык цифр, с которыми трудно спорить.

Согласно данным Держстата в Украине проживает 4,834 млн человек возрастом 70+ лет. Из них на сегодняшний день вакцинировано 1 дозой – 1,107 млн ( 22,9% ), 2 дозами – 876 тыс ( 18,1% )

Уровень вакцинации даже не дотягивает до 1/4 при этом в Европе уровень вакцинации пожилых людей в некоторых странах достигает 90% У нас около 20%

Расходы для бюджета на сегодня если всем выплатить по 1 тыс, составят всего 876 млн. Если уровень вакцинации дотянет до 50% расходы будут 2,4 млрд.

Кабмин уже выделят 3 млрд на эти цели.

Но четкого механизма еще нет. Он в разработке.

Теперь я опишу что будет дальше. После нового года, в январе-феврале, вероятно опять страну накроет волна. С учетом низкого уровня вакцинации пожилых людей, мы получим опять заполненные больница + смертность + перегруз медсистемы + затраты бюджета на лечение этих же пожилых людей.

Затраты бюджета на лечение, будут намного выше, чем польза для поддержки этого бизнеса который пострадал. А так же если опять придет волна, это бизнес придется ОПЯТЬ ОГРАНИЧИВАТЬ В РАБОТЕ. Так же придется ОПЯТЬ ЗАКРЫВАТЬ ШКОЛЫ.

Все что надо сделать – направить средства на поощрения вакцинации пожилых людей. Этим решением мы получим сразу несколько положительных эффектов.

1. Не придется закрывать школы.

2. Не придется опять вводить ограничения для бизнеса.

3. Не будет значительных затрат бюджета в будущем на лечение не вакцинированных пожилых людей.

Но мы пойдем как всегда по граблям. Мы весной с высокой долей вероятности опять получим новую волну, опять забитые больницы, но Вова будет с экранов рассказывать какой он молодец, как хорошо он поддержал бизнес, ага, как всегда. Велике будивнцтво – версия 2.0.

Джерело: блог Євген Істребіна

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