Коронавірус: Україна практично в чорній зоні

За оцінками аналітика, ми вже маємо по 100 тисяч хворих на день

Только что ЦГЗУ опубликовал данные лабораторных исследований.

Получено 30417 позитивных ПЦР теста. ( рекорд )

!!Еще раз 30417 ПОЗИТИВНЫХ ПЦР ТЕСТА !!!

Всего было проведено 71841 исследования. ( рекорд)

Позитивность по Украине – 42,3% !!! ( рекорд )

Недельная позитивность – 37,6% ( рекорд )

Но это еще не все плохие новости. Продолжается рост необработанных образцов. Сегодня уже 19 тыс, это на 4 тыс больше чем вчера. Наибольшее число необработанных материалов имею следующие лаборатории :

–Днепропетровский ОЛЦ – 4,8 тыс ( 2 дня работы )

–Харьковский ОЛЦ – 4,8 тыс ( 2 дня работы )

–Сумской ОЛЦ – 2,2 тыс ( 1 день работы )

–Херсонский ОЛЦ – 2,2 тыс ( 1,5 дня работы )

–Одесский ОЛЦ – 1,1 тыс ( 1 день работы )

В региональном разрезе результаты следующие :

Загалом – 30417

Київ – 3423

Дніпропетровська – 2681

Одеська – 2524

Донецька – 2025

Запорізька – 1927

Харківська – 1551

Житомирська – 1502

Сумська – 1388

Київська – 1370

Львівська – 1315

Хмельницька – 1231

Херсонська – 1139

Волинська – 1040

Тернопільська – 939

Черкаська – 928

Івано-Франківська – 861

Полтавська – 799

Чернігівська – 773

Чернівецька – 770

Миколаївська – 722

Рівненська – 510

Вінницька – 435

Закарпатська – 264

Кіровоградська – 179

Луганська – 121

Если кому-то интересно общий график, смотрите в конце.

Пока Кабмин и комиссии ТЭБ и ЧС будут жевать сопли, страну такой пушной зверек накроет, что мало не покажется. Но им это глубоко до лампочки.

Сразу отвечаю на вопрос – а почему новых случаев значительно меньше ? – Да потому что все данные вносятся в ручную, и это делают люди, которые тоже имеют свой предел возможностей, а еще люди иногда болеют. По-этому данные вносятся с задержками. Хуже всего когда лаборатории закрывают на карантин. Вот тогда реально писец происходит. Но писец в принципе уже пришел. Потому что семейные врачи перегружены, терапевты перегружены, лаборатории перегружены. Больницы перегружены. Все, пришла жопа. Занавес.

С такой позитивностью, в реальности по стране уже по 100 тыс в день заражений. Если бы делали тестов как в Европе, то нас бы уже в черный список занес весь мир, и закрыл все границы!!!

Черная зона, по другому назвать нельзя. Страна непуганных покемонов, одни придумывают смешные постановы, другие ложат болт на них. А потом имеем забитые больницы, и работающие кабаки.

Достало уже все.

Джерело: блог Євген Істребіна

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