Коронавірус: Україна практично в чорній зоні
За оцінками аналітика, ми вже маємо по 100 тисяч хворих на день
Только что ЦГЗУ опубликовал данные лабораторных исследований.
Получено 30417 позитивных ПЦР теста. ( рекорд )
!!Еще раз 30417 ПОЗИТИВНЫХ ПЦР ТЕСТА !!!
Всего было проведено 71841 исследования. ( рекорд)
Позитивность по Украине – 42,3% !!! ( рекорд )
Недельная позитивность – 37,6% ( рекорд )
Но это еще не все плохие новости. Продолжается рост необработанных образцов. Сегодня уже 19 тыс, это на 4 тыс больше чем вчера. Наибольшее число необработанных материалов имею следующие лаборатории :
–Днепропетровский ОЛЦ – 4,8 тыс ( 2 дня работы )
–Харьковский ОЛЦ – 4,8 тыс ( 2 дня работы )
–Сумской ОЛЦ – 2,2 тыс ( 1 день работы )
–Херсонский ОЛЦ – 2,2 тыс ( 1,5 дня работы )
–Одесский ОЛЦ – 1,1 тыс ( 1 день работы )
В региональном разрезе результаты следующие :
Загалом – 30417
Київ – 3423
Дніпропетровська – 2681
Одеська – 2524
Донецька – 2025
Запорізька – 1927
Харківська – 1551
Житомирська – 1502
Сумська – 1388
Київська – 1370
Львівська – 1315
Хмельницька – 1231
Херсонська – 1139
Волинська – 1040
Тернопільська – 939
Черкаська – 928
Івано-Франківська – 861
Полтавська – 799
Чернігівська – 773
Чернівецька – 770
Миколаївська – 722
Рівненська – 510
Вінницька – 435
Закарпатська – 264
Кіровоградська – 179
Луганська – 121
Если кому-то интересно общий график, смотрите в конце.
Пока Кабмин и комиссии ТЭБ и ЧС будут жевать сопли, страну такой пушной зверек накроет, что мало не покажется. Но им это глубоко до лампочки.
Сразу отвечаю на вопрос – а почему новых случаев значительно меньше ? – Да потому что все данные вносятся в ручную, и это делают люди, которые тоже имеют свой предел возможностей, а еще люди иногда болеют. По-этому данные вносятся с задержками. Хуже всего когда лаборатории закрывают на карантин. Вот тогда реально писец происходит. Но писец в принципе уже пришел. Потому что семейные врачи перегружены, терапевты перегружены, лаборатории перегружены. Больницы перегружены. Все, пришла жопа. Занавес.
С такой позитивностью, в реальности по стране уже по 100 тыс в день заражений. Если бы делали тестов как в Европе, то нас бы уже в черный список занес весь мир, и закрыл все границы!!!
Черная зона, по другому назвать нельзя. Страна непуганных покемонов, одни придумывают смешные постановы, другие ложат болт на них. А потом имеем забитые больницы, и работающие кабаки.
Достало уже все.
Джерело: блог Євген Істребіна