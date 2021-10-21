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    Думки вголос

    Коронавірус: Україна практично в чорній зоні

    Україна стрімко мчить у коронавірусну прірву - Коронавірус: Україна практично в чорній зоні
    Україна стрімко мчить у коронавірусну прірву
    фото МОЗ України

    За оцінками аналітика, ми вже маємо по 100 тисяч хворих на день

    Только что ЦГЗУ опубликовал данные лабораторных исследований.

    Получено 30417 позитивных ПЦР теста. ( рекорд )

    !!Еще раз 30417 ПОЗИТИВНЫХ ПЦР ТЕСТА !!!

    Всего было проведено 71841 исследования. ( рекорд)

    Позитивность по Украине – 42,3% !!! ( рекорд )

    Недельная позитивность – 37,6% ( рекорд )

    Но это еще не все плохие новости. Продолжается рост необработанных образцов. Сегодня уже 19 тыс, это на 4 тыс больше чем вчера. Наибольшее число необработанных материалов имею следующие лаборатории :

    –Днепропетровский ОЛЦ – 4,8 тыс ( 2 дня работы )

    –Харьковский ОЛЦ – 4,8 тыс ( 2 дня работы )

    –Сумской ОЛЦ – 2,2 тыс ( 1 день работы )

    –Херсонский ОЛЦ – 2,2 тыс ( 1,5 дня работы )

    –Одесский ОЛЦ – 1,1 тыс ( 1 день работы )

    В региональном разрезе результаты следующие :

    Загалом – 30417

    Київ – 3423

    Дніпропетровська – 2681

    Одеська – 2524

    Донецька – 2025

    Запорізька – 1927

    Харківська – 1551

    Житомирська – 1502

    Сумська – 1388

    Київська – 1370

    Львівська – 1315

    Хмельницька – 1231

    Херсонська – 1139

    Волинська – 1040

    Тернопільська – 939

    Черкаська – 928

    Івано-Франківська – 861

    Полтавська – 799

    Чернігівська – 773

    Чернівецька – 770

    Миколаївська – 722

    Рівненська – 510

    Вінницька – 435

    Закарпатська – 264

    Кіровоградська – 179

    Луганська – 121

    Если кому-то интересно общий график, смотрите в конце.

    Пока Кабмин и комиссии ТЭБ и ЧС будут жевать сопли, страну такой пушной зверек накроет, что мало не покажется. Но им это глубоко до лампочки.

    Сразу отвечаю на вопрос – а почему новых случаев значительно меньше ? – Да потому что все данные вносятся в ручную, и это делают люди, которые тоже имеют свой предел возможностей, а еще люди иногда болеют. По-этому данные вносятся с задержками. Хуже всего когда лаборатории закрывают на карантин. Вот тогда реально писец происходит. Но писец в принципе уже пришел. Потому что семейные врачи перегружены, терапевты перегружены, лаборатории перегружены. Больницы перегружены. Все, пришла жопа. Занавес.

    С такой позитивностью, в реальности по стране уже по 100 тыс в день заражений. Если бы делали тестов как в Европе, то нас бы уже в черный список занес весь мир, и закрыл все границы!!!

    Черная зона, по другому назвать нельзя. Страна непуганных покемонов, одни придумывают смешные постановы, другие ложат болт на них. А потом имеем забитые больницы, и работающие кабаки.

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    Коронавірус: Україна практично в чорній зоні
    Коронавірус: Україна практично в чорній зоні
    Коронавірус: Україна практично в чорній зоні
    Коронавірус: Україна практично в чорній зоні

    Достало уже все.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ рекорд карантин Кабмин коронавірус
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    Коронавірус: Україна практично в чорній зоні