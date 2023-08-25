Путін вже приречено «захищає людей Донбасу»

Цілі війни окупантами не просто не досягнуті, а вже ніколи не будуть досягнуті

Підсумки повномасштабної війни за півтора року з часу її початку виглядають для РФ невтішно

Чергові пояснення причин початку повномасштабної війни з Україною Путін викладав на саміті БРІКС у ПАР. Звісно, дистанційно, щоб не заарештували за ордером МКС. Наратив той же, як і півтора роки тому. «Наші дії в Україні продиктовані лише одним – покласти край тій війні, яка була розв’язана Заходом та їхніми сателітами в Україні проти людей, які мешкають на Донбасі», – заявив Путін.

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Насправді, звісно, ані Захід, ані Україна не розв’язували війни проти українців, які мешкають на сході України. І той же «форпост Великої Росії у Запорізькій області» не має жодного (навіть, географічного) відношення до Донбасу.

Але Путін повторює ці мантри вже з очевидною приреченістю. І це зрозуміло. Підсумки повномасштабної війни за півтора року з часу її початку виглядають для нього невтішно:

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Вона програна. Найяскравіше це ілюструють мінні поля, якими він зараз огороджує тимчасово окуповані українські території.

Цілі війни не просто не досягнуті, а вже ніколи не будуть досягнуті. «Демілітаризація» дійшла вже до того, що Німеччина 24 серпня підтвердила надання Україні ракет для ЗРК Patriot, а Норвегія вирішила передати винищувачі F-16.

З «денацифікацією» все ще гірше: ставлення до Росії у 92% українців різко негативне.

Те, що Путін виступає тепер виключно по відео і фактично є невиїзним, якраз і стало підсумком його «визвольної» війни. Ніхто з квітами його не зустрічає не тільки в Україні, а й взагалі у світі.

Хіба на це він розраховував 24 лютого 2022 року?