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Генштаб показав, як британці навчають українських військових штурмувати будівлі (фото)

Ірина Луцак
glavcom.ua
Генштаб показав, як британці навчають українських військових штурмувати будівлі (фото)
Тренування відбувалося на одному з британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Військові вчилися просуватися вперед, правильно обирати позиції для вогневого контролю, застосовувати гранати і дими, рятувати та евакуйовувати поранених, діяти злагоджено в групах

У Великій Британії в рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС тривають навчання військовослужбовців Сил оборони України з відпрацювання штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Окрему увагу на навчаннях приділили аналізу ситуації на ділянці фронту
Окрему увагу на навчаннях приділили аналізу ситуації на ділянці фронту
фото: Генеральний штаб ЗСУ

«У рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС під керівництвом австралійських інструкторів операції «Куду» Сухопутних військ Австралійських сил оборони продовжуються навчання військовослужбовців Сил оборони України відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель. Тренування відбувалося на одному з британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість: кількаповерхові приватні будинки, мініготелі, городи і сади, господарські приміщення, паркани та огорожі», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під керівництвом британців військові ЗС України вчилися просуватися вперед, будинок за будинком, правильно обирати позиції для вогневого контролю, застосовувати гранати і дими, рятувати та евакуйовувати поранених, діяти злагоджено в групах. Окрему увагу приділили аналізу ситуації на ділянці фронту. Визначили порядок доповіді командирам, аби ті завжди мали актуальну інформацію та контролювали обстановку на ділянці.

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Українських армійців в Британії готують кращі інструктори та інструкторки Європи
фото: Генеральний штаб ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, окрім військових зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії українських армійців готують кращі інструктори та інструкторки з Австралії, Данії, Канади, Литви, Естонії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії, Фінляндії та Швеції.

Навчання було розпочато у Великій Британії після того, як операцію ОРБІТАЛ, довгострокову програму навчання Британської армії в Україні, довелося призупинити, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Ця провідна навчальна програма залучає новобранців-добровольців, які приєдналися до ЗСУ, не маючи військового досвіду
Ця провідна навчальна програма залучає новобранців-добровольців, які приєдналися до ЗСУ, не маючи військового досвіду
фото: Генеральний штаб ЗСУ

В пресслужбі нагадали, що операцію ІНТЕРФЛЕКС було розпочато в червні 2022 року. Ця провідна у світі навчальна програма, яка реалізується по всій Великій Британії, залучає новобранців-добровольців, які приєдналися до ЗСУ, не маючи практично жодного військового досвіду, і навчає їх навичкам, необхідним для виживання та ефективності у бойових діях на передовій.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України – навчання відновили за кордоном. У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників навичкам сучасного бою.

Як повідомлялося раніше, НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни. У масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн. Навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.

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Теги: військові навчання військові війна Велика Британія

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