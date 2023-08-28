Росіяни розікрали кошти на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною

У Бєлгородській області за будівництво оборонних споруд відповідає місцевий губернатор В’ячеслав Гладков

Окупанти розікрали кошти, що були виділені на будівництво оборонних споруд у областях, які межують з Україною. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Росіяни побудували «піраміди» для «захисту» від ЗСУ вздовж кордону з Україною, але їх ефективність доволі сумнівна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Бєлгородській області за будівництво оборонних споруд відповідає місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

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В результаті на їхнє будівництво витратили 10 млрд рублів, але за повідомленнями місцевих мешканців переплата склала понад 5 млрд рублів, а ефективність «загороджень» сумнівна.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.