Німецький концерн Rheinmetall до кінця серпня почне обслуговувати танки в Україні
Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні
Німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями. Про це гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
За словами Паппергера, в Німеччині почали навчання перші дванадцять працівників заводу, який працюватиме в України, й до них згодом приєднаються ще дванадцять.
«Ми почнемо обслуговування вже цього місяця», – сказав він.
Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.
«Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів», – пояснив Паппергер. Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.
Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією «Укроборонпром» і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.
З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.
Нагадаємо, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.
Крім того, у найближчі місяці Україна отримає від Rheinmetall одразу два зенітні ракетні комплекси Skynex з гарматами калібром 35-мм.
До слова, протягом наступних 12 тижнів Rheinmetall відкриє в Україні завод бронетехніки.
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