Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Німецький концерн Rheinmetall до кінця серпня почне обслуговувати танки в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німецький концерн Rheinmetall до кінця серпня почне обслуговувати танки в Україні
Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями
фото з відкритих джерел

Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні

Німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями. Про це гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За словами Паппергера, в Німеччині почали навчання перші дванадцять працівників заводу, який працюватиме в України, й до них згодом приєднаються ще дванадцять.

«Ми почнемо обслуговування вже цього місяця», – сказав він.

Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

«Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів», – пояснив Паппергер. Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією «Укроборонпром» і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.

З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.

Нагадаємо, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа. 

Крім того, у найближчі місяці Україна отримає від Rheinmetall одразу два зенітні ракетні комплекси Skynex з гарматами калібром 35-мм.

До слова, протягом наступних 12 тижнів Rheinmetall відкриє в Україні завод бронетехніки.

Теги: танки Німеччина ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна змінила пріоритети під час навчання своїх військових у ЄС
Німецький генерал окреслив пріоритети при навчанні ЗСУ в країнах НАТО
Вчора, 22:21
Каністерапія є важливою складовою у процесі комплексної реабілітації наших захисників та захисниць
Реабілітація ветеранів за допомогою тварин: заступниця голови КМДА показала милі фото
17 серпня, 12:07
12 серпня над Кримським мостом піднявся стовп диму
«На провітрюванні». ЗСУ повідомили, в якому режимі працює «втомлений» Кримський міст
17 серпня, 07:43
Українські розвідувальні групи проводять рейди через річку Дніпро
ISW: Захисники закріпилися на лівобережжі Херсонщини, але це ще не плацдарм
13 серпня, 05:58
Fртилерійські підрозділи наших воїнів протягом доби виконали 1303 вогневі завдання
ЗСУ повідомили про територіальні здобутки на Таврійському напрямку
12 серпня, 22:58
Олаф Шольц
Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність
12 серпня, 02:59
Представниця пресслужби уряду ФРН Крістіне Гоффманн
Удари по об’єктах РФ. Уряд Німеччини відреагував
9 серпня, 18:18
Руйнування на Чонгарському мосту
Удар по Чонгарському мосту: з’явилися супутникові знімки
30 липня, 23:47
17 липня Кримський міст вдруге за рік зазнав удару
Удари по Криму: Резніков розкрив тактику ЗСУ
25 липня, 07:37

Події в Україні

США назвали причину, яка змусить Путіна відступити – ЗМІ
США назвали причину, яка змусить Путіна відступити – ЗМІ
Контрнаступ на півдні: ЗСУ розкрили свою тактику
Контрнаступ на півдні: ЗСУ розкрили свою тактику
Німецький концерн Rheinmetall до кінця серпня почне обслуговувати танки в Україні
Німецький концерн Rheinmetall до кінця серпня почне обслуговувати танки в Україні
Ситуація на фронті: британська розвідка назвала проблеми ЗСУ та окупантів
Ситуація на фронті: британська розвідка назвала проблеми ЗСУ та окупантів
Окупанти атакували Житомирщину дронами, виникла пожежа
Окупанти атакували Житомирщину дронами, виникла пожежа
Малюк уперше розповів, як СБУ підірвала Кримський міст у жовтні (фото)
Малюк уперше розповів, як СБУ підірвала Кримський міст у жовтні (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
США назвали втрати України і Росії у війні
36K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
22K
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
19K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
13K
Розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні
13K
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину

Новини

Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту