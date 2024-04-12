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СБУ прийшла з обшуками до протоієрея Московської церкви в Україні – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ прийшла з обшуками до протоієрея Московської церкви в Україні – ЗМІ
Раніше Данилевич звинуватив представників ПЦУ в тому, що це, нібито, їхні дії стали причиною війни
фото з відкритих джерел

За даними джерел «Суспільного», правоохоронці навідалися до протоієрея Миколи Данилевича

Служба безпеки України проводить обшуки в протоієрея Московської церкви в Україні. Як повідомляють джерела «Суспільного», йдеться про заступника голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрея Миколу Данилевича.

Як зазначають джерела видання, Данилевич відомий тим, що був у складі делегації, яка у 2017 році разом з підсанкційним олігархом та екснардепом Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України.

Крім того, як стверджує неназваний співрозмовник, Данилевич відзначився підтримкою Росії та виправданням її агресії проти України.

Раніше заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич звинуватив представників Православної церкви України в тому, що це, нібито, їхні дії стали причиною війни, яку Росія веде проти нашої країни. Така заява представника московської церкви в Україні спричинила бурхливу реакцію серед українців у соцмережах.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що в Італії вже є півтора десятка громад УПЦ МП, координує яких спеціально призначений єпископ. Одночасно з цим до Італії також переїхав заступник керівника зовнішніх церковних зносин УПЦ МП Микола Данилевич.

Згодом заступник керівника зовнішніх церковних зносин, протоієрей УПЦ МП Микола Данилевич, після публікації «Главкома» про факт його перебування в Італії, пояснив, як опинився за межами держави під час дії воєнного стану.

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Теги: Московська церква в Україні СБУ обшук війна

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