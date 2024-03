Скільки ракет ЗСУ збили за весь час війни? Відповідь Міноборони

Сили протиповітряної оборони України за час війни знищили понад дві тисячі ворожих крилатих і балістичних ракет. Про це повідомило Міністерство оборони України.

2000+ russian cruise and ballistic missiles have been shot down since the beginning of the full-scale invasion.



That’s a result of the titanic work of Ukrainian air defenders. Thousands of lives were saved by modern air defense systems provided by our partners.



