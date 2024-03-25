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Скільки ракет ЗСУ збили за весь час війни? Відповідь Міноборони

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки ракет ЗСУ збили за весь час війни? Відповідь Міноборони
За весь час повномасштабної війни було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет
фото: МВС України

Україна все ще потребує більше ПВО, оскільки головною метою окупантів залишається цивільна інфраструктура

Сили протиповітряної оборони України за час війни знищили понад дві тисячі ворожих крилатих і балістичних ракет. Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Від початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет», – йдеться в повідомленні.

Міноборони зазначило, що це результат титанічної роботи українських повітряних захисників. Тисячі життів було врятовано завдяки сучасним системам ППО, наданим нашими партнерами. «Однак Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити наших людей від російського терору. Адже цивільна інфраструктура залишається головною метою російських ударів», – додали у відомстві.

До слова, на початку березня росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що це були покращені версії КАБів. За його словами, застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

Нагадаємо, Росія планує розпочати серійне виробництво нової плануючої бомби Drel уже цього року. Ці бомби здатні летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту, до мети на більшій відстані та вибухати над нею у «потрібний момент». Про створення нової авіабомби було вперше заявлено у 2016 році.

Плануюча авіабомба «Дрель» призначена для ударів по бронетанковій техніці, наземних станціях радіолокації, пунктах управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів. Вони нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення.

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Теги: Міноборони війна ракета

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