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РФ цьогоріч може відкрити новий наступальний напрямок фронту – Третя штурмова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ цьогоріч може відкрити новий наступальний напрямок фронту – Третя штурмова
Де саме може початися новий наступ РФ військові не уточнили
фото: Генштаб

Найгарячішим напрямком фронту залишається Авдіївка

У 2024 році існує ймовірність того, що окупанти відкриють новий активний напрямок фронту. Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телеканалу «Еспресо». 

«Я впевнений, що росіяни у цьому році можуть накопичити достатньо особового складу та техніки для того, щоб спробувати відкрити, як мінімум, ще один напрямок, крім Авдіївського. Це буде активний, наступальний напрямок, але який саме невідомо. Ми можемо здогадатися, беручи до уваги ті напрямки, які для них важливі та де є місця, які вони могли б спробувати почати тиснути. До речі, в цьому переліку буде і кордон з РФ, який росіяни теж розглядають як один з напрямків для можливих наступальних дій», – повідомив він.

За його словами, росіяни досить чітко для себе визначають напрямки основних зусиль. На цей час Авдіївка є одним з основних таких напрямків.

«Окупанти будуть перекидати сюди резерви, доки не вирішать, що досягли мети, яку ставили перед собою. Для них немає великої різниці скільки тут загине росіян», – додав він. 

Раніше повідомлялося, що Третя штурмова ліквідувала під Авдіївкою батальйон окупантів.

Також очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що нині на фронті спостерігається певне перегрупування ворожих військ. Він зауважив, що реальний стан справ у Росії щодо будь-яких їхніх задумів і нового наступу може залежати від багатьох внутрішньоросійських чинників, як-от суспільний супротив мобілізації.

Нагадаємо, британська розвідка пояснила, що останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати.

 

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Теги: наступ війна Авдіївка

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