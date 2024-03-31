Командувач Сухопутних військ пояснив, чому провалився наступ РФ на Київщині

Мощун – той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва

За словами Олександра Павлюка, окупанти були підготовлені дуже сильно, однак українські військові виявилися кращі

Битва за Мощун стала переломним моментом в наступі російської армії на Київ у 2022 році. Про це сказав командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

«Це був Мощун. 19-20 числа якраз були вирішальні бої за цей населений пункт. Це той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва. Якби вони змогли розвинути наступ, то ми уже боролися б безпосередньо за вулиці Києва», – розповів Павлюк.

За його словами, українським військовим вдалося тоді підірвати дамбу, змити всі мости, які росіяни побудували, щоб перекинути основні сили, та знищити той підрозділ, який захопив плацдарм. Саме це й зупинило наступ.

«Після того, як 19-го числа ми почали наступальні дії, щоб відсікати угруповання, заходити у тил противника, у них почалася паніка. Вони дуже боялися оточення, почався вивід їхніх підрозділів з території України. Вони старалися вийти дуже швидко, кидали і техніку, і своїх вбитих. Росіяни були підготовлені на тому напрямку дуже сильно, але ми виявилися кращі», – додав командувач Сухопутних військ.

За його словами, окупантів підвело те, що вони розпорошили свої сили по всій Україні.

«Основне угруповання було на сході, яке мало знищити наш основний кулак, Об’єднані сили. Але і там, дякуючи мужності наших людей і підготовці до оборони на тому напрямку, ми змогли не тільки втриматися, а й завдати такі ураження, що буквально за перший тиждень вони понесли колосальні втрати у тому угрупованні, яким наступали», – розповів Олександр Павлюк.

Росіяни, щоб втримати території, які вони захоплювали, той же Маріуполь, були змушені знімати додаткові сили і засоби з низки напрямків, зокрема і з півночі України – у Сумській і Чернігівській областях. Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що в росіян не залишилося ресурсу, щоб наростити сили на Київщині.

«Також вони недооцінили нашу армію і спротив населення, те, що все населення піднялося проти них. Недооцінили те, що, можна сказати, кожний метр землі давався їм із боєм, а вони планували пройтися урочистим маршем», – додав Павлюк.

Нагадаємо, Олександр Павлюк розповів, що після повномасштабного російського вторгнення навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікацій та створено декілька ліній оборони. Сьогодні ж цей захист продовжує посилюватися.