Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командувач Сухопутних військ пояснив, чому провалився наступ РФ на Київщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Командувач Сухопутних військ пояснив, чому провалився наступ РФ на Київщині
Мощун – той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва
фото: скріншот

За словами Олександра Павлюка, окупанти були підготовлені дуже сильно, однак українські військові виявилися кращі

Битва за Мощун стала переломним моментом в наступі російської армії на Київ у 2022 році. Про це сказав командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

«Це був Мощун. 19-20 числа якраз були вирішальні бої за цей населений пункт. Це той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва. Якби вони змогли розвинути наступ, то ми уже боролися б безпосередньо за вулиці Києва», – розповів Павлюк.

За його словами, українським військовим вдалося тоді підірвати дамбу, змити всі мости, які росіяни побудували, щоб перекинути основні сили, та знищити той підрозділ, який захопив плацдарм. Саме це й зупинило наступ.

«Після того, як 19-го числа ми почали наступальні дії, щоб відсікати угруповання, заходити у тил противника, у них почалася паніка. Вони дуже боялися оточення, почався вивід їхніх підрозділів з території України. Вони старалися вийти дуже швидко, кидали і техніку, і своїх вбитих. Росіяни були підготовлені на тому напрямку дуже сильно, але ми виявилися кращі», – додав командувач Сухопутних військ.

За його словами, окупантів підвело те, що вони розпорошили свої сили по всій Україні.

«Основне угруповання було на сході, яке мало знищити наш основний кулак, Об’єднані сили. Але і там, дякуючи мужності наших людей і підготовці до оборони на тому напрямку, ми змогли не тільки втриматися, а й завдати такі ураження, що буквально за перший тиждень вони понесли колосальні втрати у тому угрупованні, яким наступали», – розповів Олександр Павлюк.

Росіяни, щоб втримати території, які вони захоплювали, той же Маріуполь, були змушені знімати додаткові сили і засоби з низки напрямків, зокрема і з півночі України – у Сумській і Чернігівській областях. Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що в росіян не залишилося ресурсу, щоб наростити сили на Київщині.

«Також вони недооцінили нашу армію і спротив населення, те, що все населення піднялося проти них. Недооцінили те, що, можна сказати, кожний метр землі давався їм із боєм, а вони планували пройтися урочистим маршем», – додав Павлюк.

Нагадаємо, Олександр Павлюк розповів, що після повномасштабного російського вторгнення навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікацій та створено декілька ліній оборони. Сьогодні ж цей захист продовжує посилюватися.

Читайте також: У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Теги: Київщина росіяни наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль суперуспішно перетворив Росію на патріархальну середньовічну диктатуру
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
Вчора, 13:00
16 лютого у виправній колонії помер російський політик Олексій Навальний
Стало відомо, скільки росіян потраплять під санкції через смерть Навального
4 березня, 16:52
Президент провів оперативну нараду з місцевими керівниками, щоб всі постраждалі, які втратили житло від російських ударів, втратили документи, отримали необхідну допомогу
Зеленський розповів деталі зустрічі з прем'єр-міністром Греції
6 березня, 18:44
Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення
Окупанти намагаються прорвати оборону на Донеччині – Генштаб
9 березня, 07:56
Ходорковський: «Якщо росіяни повірять, що не було більшості за Путіна, то це так і залишиться в суспільній свідомості»
Вибори 17 березня. Ходорковський нагадав головну слабість Путіна, по якій треба вдарити
11 березня, 11:47
Нинішнє перегрупування ворожих військ пов'язано здебільшого з технологічними питаннями
Росіяни готують новий наступ? ЗСУ оцінили загрози
16 березня, 09:18
У Митищах пенсіонерка підпалила кабінку для голосування
Палять кабінки та фарбують бюлетені: росіяни влаштовують диверсії на виборчих дільницях
16 березня, 21:00
Чоловік жбурнув через паркан два «коктейля Молотова» у двір посольства Росії
У Молдові чоловік атакував посольство РФ «коктейлями Молотова»
17 березня, 16:34
27-річний український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря
Українському спортсмену призначили бій проти росіянина. Як він відреагував
29 березня, 16:58

Події в Україні

У Харкові пролунали вибухи: є влучання
У Харкові пролунали вибухи: є влучання
Командувач Сухопутних військ пояснив, чому провалився наступ РФ на Київщині
Командувач Сухопутних військ пояснив, чому провалився наступ РФ на Київщині
Кількість вбитих у Бучі досі не остаточна – Нацполіція
Кількість вбитих у Бучі досі не остаточна – Нацполіція
Ветеран війни з Росією назвав важливу умову успішного контрнаступу
Ветеран війни з Росією назвав важливу умову успішного контрнаступу
Росія вимагає від України видати голову СБУ Малюка
Росія вимагає від України видати голову СБУ Малюка
Ракетний удар по Львівщині: під завалами знайшли тіло загиблого
Ракетний удар по Львівщині: під завалами знайшли тіло загиблого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Скільки українців готові воювати до повної перемоги? Результати опитування
33K
Генерал оцінив, чи здатний Путін розгорнути великий наступ найближчим часом
30K
Хто втратить право на відстрочку від мобілізації: названі категорії громадян
24K
Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі: яка мета диктатора
13K
40 млн грн за два роки війни. Хто обдаровує грошима дружину нардепа Бойка?
12K
Окупанти заявили про відновлення наступу на одному з напрямків: аналіз ISW

Новини

«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Сьогодні, 14:46
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня
Сьогодні, 04:20
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Вчора, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Вчора, 12:58

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua