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    Думки вголос

    Доведеться вболівати за «Слуг»

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Доведеться вболівати за «Слуг»

    Є такі регіони, де ОПЗЖ, яка є відкритим ворогом, вибивається в лідери

    Мовою оригіналу

    На этих местных выборах по сути есть только две интриги:

    1. Смогут ли слуги занять первое место хоть в каком-то регионе? Сможет ли пройти хоть один мэр от зеленых ?

    Никогда не думала, что такое скажу, но есть такие регионы, где придется болеть за слуг, ибо ОПЗЖ там выбивается в лидеры. Если первые — проходимцы и случайные люди, то вторые —просто враги и открытые коллаборанты.  

    2. Сможет ли ЕС, которая лидирует на западе и в центре, выйти за пределы своего ареала?

    Очень бы хотелось, чтобы это произошло. Чтобы украинство подняло головы и на юго-востоке. Но пока маємо те, що маємо.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
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