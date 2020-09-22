Доведеться вболівати за «Слуг»
Є такі регіони, де ОПЗЖ, яка є відкритим ворогом, вибивається в лідери
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На этих местных выборах по сути есть только две интриги:
1. Смогут ли слуги занять первое место хоть в каком-то регионе? Сможет ли пройти хоть один мэр от зеленых ?
Никогда не думала, что такое скажу, но есть такие регионы, где придется болеть за слуг, ибо ОПЗЖ там выбивается в лидеры. Если первые — проходимцы и случайные люди, то вторые —просто враги и открытые коллаборанты.
2. Сможет ли ЕС, которая лидирует на западе и в центре, выйти за пределы своего ареала?
Очень бы хотелось, чтобы это произошло. Чтобы украинство подняло головы и на юго-востоке. Но пока маємо те, що маємо.
Джерело: блог Олени Яхно