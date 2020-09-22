Доведеться вболівати за «Слуг»

Є такі регіони, де ОПЗЖ, яка є відкритим ворогом, вибивається в лідери

Мовою оригіналу

На этих местных выборах по сути есть только две интриги:

1. Смогут ли слуги занять первое место хоть в каком-то регионе? Сможет ли пройти хоть один мэр от зеленых ?

Никогда не думала, что такое скажу, но есть такие регионы, где придется болеть за слуг, ибо ОПЗЖ там выбивается в лидеры. Если первые — проходимцы и случайные люди, то вторые —просто враги и открытые коллаборанты.

2. Сможет ли ЕС, которая лидирует на западе и в центре, выйти за пределы своего ареала?

Очень бы хотелось, чтобы это произошло. Чтобы украинство подняло головы и на юго-востоке. Но пока маємо те, що маємо.

Джерело: блог Олени Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.