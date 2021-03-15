Єрмак та його протеже Демченко. Чи є у цих людей совість?

Як Демченко досі не провалився під землю від сорому?

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Я сейчас посмотрела интервью с Бутусовым. Двоякие чувства.

С одной стороны – невероятная гордость за наши спецслужбы, которые совместно с американцами и турками провернули такую шедевральную операцию. Беспрецедентную! Такое невозможно повторить!

С другой стороны – стыд. Невероятный стыд! Наши партнеры уже никогда не будут нам доверять. Потрачены огромные деньги – средства украинских и американских налогоплательщиков. И все впустую!

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И еще, конечно, очень интересно, как там Ермак и его протеже Демченко?

Вот как, к примеру, Демченко ходит на работу? Как он протягивает руку коллегам? Как они ее жмут, прекрасно осознавая , что это предатель, который должен получить самое суровое наказанные, предусмотренное украинским законодательством?

Как сам Демченко до сих пор не провалился под землю от стыда?

Хотя о чем я? У этих людей честь и совесть атрофированы.

Джерело: блог Олени Яхно

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