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    Думки вголос

    Єрмак та його протеже Демченко. Чи є у цих людей совість?

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Єрмак та його протеже Демченко. Чи є у цих людей совість?

    Як Демченко досі не провалився під землю від сорому?

    Мовою оригіналу

    Я сейчас посмотрела интервью с Бутусовым. Двоякие чувства.

    С одной стороны – невероятная гордость за наши спецслужбы, которые совместно с американцами и турками провернули такую шедевральную операцию. Беспрецедентную! Такое невозможно повторить!

    С другой стороны – стыд. Невероятный стыд! Наши партнеры уже никогда не будут нам доверять. Потрачены огромные деньги – средства украинских и американских налогоплательщиков. И все впустую!

    ****

    И еще, конечно, очень интересно, как там Ермак и его протеже Демченко?

    Вот как, к примеру, Демченко ходит на работу? Как он протягивает руку коллегам? Как они ее жмут, прекрасно осознавая , что это предатель, который должен получить самое суровое наказанные, предусмотренное украинским законодательством?

    Как сам Демченко до сих пор не провалился под землю от стыда?

    Хотя о чем я? У этих людей честь и совесть атрофированы.

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Андрій Єрмак Офіс президента ПВК Вагнера вагнергейт
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