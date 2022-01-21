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    Зустріч Блінкена і Лаврова: представник США озвучив очікування

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    Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим - Зустріч Блінкена і Лаврова: представник США озвучив очікування
    Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
    фото: Jonathan Nackstrand / Reuters

    Переговори відбудуться сьогодні у Женеві

    Вашингтон спробує зрозуміти, чи готова Москва рухатися шляхом дипломатії у врегулюванні ситуації з російською агресією навколо України. Про це заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF держсекретар США Ентоні Блінкен.

    «Я думаю, що завтра (21 січня – ред.) ми дізнаємося більше. Принаймні, я сподіваюся, що завтра ми дізнаємося більше про те, чи справді Росія віддана спробам вирішити ці розбіжності дипломатичним шляхом, шляхом діалогу, чи ні», – сказав високопосадовець.

    Водночас він додав, що не очікує жодних проривів. Мовляв, США бажають розібратися, до чого призвели переговори з Росією, Ради Росія-НАТО та ОБСЄ.

    «Я думаю, що це важливий момент для того, щоб оцінити з міністром закордонних справ Лавровим, де ми знаходимося, подивитися, які висновки Росія робить із цих дипломатичних бесід», – наголосив американський дипломат.

    За його словами, Вашингтон протягом багатьох років виявляв добру волю до Москви, адже бажав працювати з Росією. Як приклади бажаної співпраці з РФ Блінкен навів боротьбу з Covid-19, зміну клімату, нові технології – «проблеми, які торкаються всіх наших громадян».

    «Ми нічого так не хотіли б, як розвивати стабільніші, передбачувані відносини з Росією, але, на жаль, нам постійно відмовляли», – резюмував він.

    Нагадаємо, що переговори Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова відбудуться 21 січня у Женеві.

    Додамо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров прибув до Женеви, де у п'ятницю підуть його переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

    До слова, Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

    Також вчора США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

    19 січня Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

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    Теги: МЗС Росія ОБСЄ США Сергій Лавров технології Вашингтон Ентоні Блінкен
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    Зустріч Блінкена і Лаврова: представник США озвучив очікування