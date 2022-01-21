Зустріч Блінкена і Лаврова: представник США озвучив очікування

Переговори відбудуться сьогодні у Женеві

Вашингтон спробує зрозуміти, чи готова Москва рухатися шляхом дипломатії у врегулюванні ситуації з російською агресією навколо України. Про це заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Я думаю, що завтра (21 січня – ред.) ми дізнаємося більше. Принаймні, я сподіваюся, що завтра ми дізнаємося більше про те, чи справді Росія віддана спробам вирішити ці розбіжності дипломатичним шляхом, шляхом діалогу, чи ні», – сказав високопосадовець.

Водночас він додав, що не очікує жодних проривів. Мовляв, США бажають розібратися, до чого призвели переговори з Росією, Ради Росія-НАТО та ОБСЄ.

«Я думаю, що це важливий момент для того, щоб оцінити з міністром закордонних справ Лавровим, де ми знаходимося, подивитися, які висновки Росія робить із цих дипломатичних бесід», – наголосив американський дипломат.

За його словами, Вашингтон протягом багатьох років виявляв добру волю до Москви, адже бажав працювати з Росією. Як приклади бажаної співпраці з РФ Блінкен навів боротьбу з Covid-19, зміну клімату, нові технології – «проблеми, які торкаються всіх наших громадян».

«Ми нічого так не хотіли б, як розвивати стабільніші, передбачувані відносини з Росією, але, на жаль, нам постійно відмовляли», – резюмував він.

Нагадаємо, що переговори Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова відбудуться 21 січня у Женеві.

Додамо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров прибув до Женеви, де у п'ятницю підуть його переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

До слова, Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

Також вчора США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

19 січня Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

Читайте також: