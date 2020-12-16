Про Тетяну Чорновіл. Навіщо вони її переслідують?
Вона сильна духом, а вони малодушні шлунки на ніжках. Вона для них чужа і незрозуміла, тому і лякає!
Мовою оригіналу
Про ТАНЮ
Понятно, что обвинение в «умисному вбивстві» – это бред и маразм. Для того, чтобы совершить такое преступление, надо как минимум знать жертву. Иметь мотив!
Если бы они применили квалификацию «убивство з необережності», то тут была бы хоть какая-то логика, можно было бы сохранить хоть какую-то видимость минимальной пристойности!
По большому счету, если уж кто виноват в убийстве того несчастного охранника, то это тот человек, который заставил его идти в пылающее здание и спасать документы.
Но это все детали. Я не об этом!
Мне не дает покоя вопрос: почему именно Таня? Почему вся репрессивная машина обрушилась на эту женщину, вдову украинского воина?
Мне кажется, тут нет рацои. Они ее ненавидят на физиологическом уровне.
Потому что она бесстрашная и пассионарная, а они с*ыкливые приспособленцы.
Она сильная духом, а они малодушные желудки на ножках.
Она для них чужая и непонятная, потому и пугает!
Джерело: блог Олени Яхно