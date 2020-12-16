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    Думки вголос

    Про Тетяну Чорновіл. Навіщо вони її переслідують?

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Про Тетяну Чорновіл. Навіщо вони її переслідують?

    Вона сильна духом, а вони малодушні шлунки на ніжках. Вона для них чужа і незрозуміла, тому і лякає!

    Мовою оригіналу

    Про ТАНЮ

    Понятно, что обвинение в «умисному вбивстві» – это бред и маразм. Для того, чтобы совершить такое преступление, надо как минимум знать жертву. Иметь мотив!

    Если бы они применили квалификацию «убивство з необережності», то тут была бы хоть какая-то логика, можно было бы сохранить хоть какую-то видимость минимальной пристойности! 

    По большому счету, если уж кто виноват в убийстве того несчастного охранника, то это тот человек, который заставил его идти в пылающее здание и спасать документы. 

    Но это все детали. Я не об этом!

    Мне не дает покоя вопрос: почему именно Таня? Почему вся репрессивная машина обрушилась на эту женщину, вдову украинского воина?

    Мне кажется, тут нет рацои. Они ее ненавидят на физиологическом уровне.

    Потому что она бесстрашная и пассионарная, а они с*ыкливые приспособленцы.      

    Она сильная духом, а они малодушные желудки на ножках. 

    Она для них чужая и непонятная, потому и пугает!

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Революція Гідності Тетяна Чорновол
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