Про Тетяну Чорновіл. Навіщо вони її переслідують?

Вона сильна духом, а вони малодушні шлунки на ніжках. Вона для них чужа і незрозуміла, тому і лякає!

Мовою оригіналу

Про ТАНЮ

Понятно, что обвинение в «умисному вбивстві» – это бред и маразм. Для того, чтобы совершить такое преступление, надо как минимум знать жертву. Иметь мотив!

Если бы они применили квалификацию «убивство з необережності», то тут была бы хоть какая-то логика, можно было бы сохранить хоть какую-то видимость минимальной пристойности!

По большому счету, если уж кто виноват в убийстве того несчастного охранника, то это тот человек, который заставил его идти в пылающее здание и спасать документы.

Но это все детали. Я не об этом!

Мне не дает покоя вопрос: почему именно Таня? Почему вся репрессивная машина обрушилась на эту женщину, вдову украинского воина?

Мне кажется, тут нет рацои. Они ее ненавидят на физиологическом уровне.

Потому что она бесстрашная и пассионарная, а они с*ыкливые приспособленцы.

Она сильная духом, а они малодушные желудки на ножках.

Она для них чужая и непонятная, потому и пугает!

Джерело: блог Олени Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.