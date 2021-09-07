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    Думки вголос

    Разумков перевершив легендарного спікера Ткаченка

    • Олена Яхно

      Журналіст

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    У Раді ввели картки-допуск в кулуари, яких всього 40 штук і яких на всіх не вистачає - Разумков перевершив легендарного спікера Ткаченка
    У Раді ввели картки-допуск в кулуари, яких всього 40 штук і яких на всіх не вистачає

    Так виглядає зелена демократія

    Мовою оригіналу

    Олды наверняка помнят спикера-коммуниста Александра Ткаченко (не путать с нынешним министром культуры). Такой себе жлобоватый мордатый дядько... У него былая голубая мечта закрыть для журналистов кулуары.

    Говорил, что, мол, у журналистов одна траектория – кулуары и «бухфэт» (сохранена аутентичная фонетика).

    Так вот! Его мечту практически в полном объеме реализовал комсомолец Разумков.

    Журналистам теперь можно тусоваться только справа – там где, выход ОПЗЖ. Центр и левая дверь – ніт.

    Еще ввели карточки-допуск в кулуары, которых всего 40 штук и которых на всех не хватает.

    На первый этаж вообще нельзя. От слова «совсем». Без объяснений!

    А если журналист идет в столовую отведать депутатских блинчиков и отпить депутатского кофею, то карточку-допуск надо сдать охране.

    И все! Больше в кулуары не попадешь – отдадут другому.

    Вот такая зеленая демократия. Как вам «недорогеньки»?

    Апдейт. Для тех, кто не в теме. В кулуарах не фотографируют, а задают вопросы. Для слуг это страшнее)

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада журналіст демократія Дмитро Разумков
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    Разумков перевершив легендарного спікера Ткаченка