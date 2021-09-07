Разумков перевершив легендарного спікера Ткаченка

У Раді ввели картки-допуск в кулуари, яких всього 40 штук і яких на всіх не вистачає

Так виглядає зелена демократія

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Олды наверняка помнят спикера-коммуниста Александра Ткаченко (не путать с нынешним министром культуры). Такой себе жлобоватый мордатый дядько... У него былая голубая мечта закрыть для журналистов кулуары.

Говорил, что, мол, у журналистов одна траектория – кулуары и «бухфэт» (сохранена аутентичная фонетика).

Так вот! Его мечту практически в полном объеме реализовал комсомолец Разумков.

Журналистам теперь можно тусоваться только справа – там где, выход ОПЗЖ. Центр и левая дверь – ніт.

Еще ввели карточки-допуск в кулуары, которых всего 40 штук и которых на всех не хватает.

На первый этаж вообще нельзя. От слова «совсем». Без объяснений!

А если журналист идет в столовую отведать депутатских блинчиков и отпить депутатского кофею, то карточку-допуск надо сдать охране.

И все! Больше в кулуары не попадешь – отдадут другому.

Вот такая зеленая демократия. Как вам «недорогеньки»?

Апдейт. Для тех, кто не в теме. В кулуарах не фотографируют, а задают вопросы. Для слуг это страшнее)

Джерело: блог Олени Яхно

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