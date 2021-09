Нові порядки в Афганістані. Відео побиття протестувальників у Кабулі

Бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити і затримувати у Кабулі учасників протесту проти Пакистану і війни у Панджшері. Про це повідомляє місцеве агентство Aśvaka на своїй сторінці в Twitter.

На відео з мітингів потрапляли сцени, на яких терористи б'ють палицями жінок, що вийшли на вуличну акцію.

A footage sent to #Asvakanews from Kabul today shows that the #Taliban are beating women protesters.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/4wtBsLCTnL