Нові порядки в Афганістані. Відео побиття протестувальників у Кабулі

Таліби затримують журналістів, які прибули на демонстрацію для висвітлення подій

Терористи б'ють палицями жінок, які вийшли на вуличну акцію

Бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити і затримувати у Кабулі учасників протесту проти Пакистану і війни у Панджшері. Про це повідомляє місцеве агентство Aśvaka на своїй сторінці в Twitter.

На відео з мітингів потрапляли сцени, на яких терористи б'ють палицями жінок, що вийшли на вуличну акцію.

A footage sent to #Asvakanews from Kabul today shows that the #Taliban are beating women protesters.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/4wtBsLCTnL — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 7, 2021

Також надійшли повідомлення, що бойовики затримують журналістів, які прибули на демонстрацію для висвітлення подій.

#Breaking

Happening few minutes ago.

Taliban arresting & taking the protestors to their custody.

Location: Qowaye Markaz #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/qR2cjwTH2f — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 7, 2021

Судячи із відео, всіх затриманих відвезли на поліцейських і військових машинах у невідомому напрямку.

Нагадаємо, у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

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