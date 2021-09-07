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    Нові порядки в Афганістані. Відео побиття протестувальників у Кабулі

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    Таліби&nbsp;затримують журналістів, які прибули на демонстрацію для висвітлення подій - Нові порядки в Афганістані. Відео побиття протестувальників у Кабулі
    Таліби затримують журналістів, які прибули на демонстрацію для висвітлення подій
    Фото: AFP

    Терористи б'ють палицями жінок, які вийшли на вуличну акцію

    Бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити і затримувати у Кабулі учасників протесту проти Пакистану і війни у Панджшері. Про це повідомляє місцеве агентство Aśvaka на своїй сторінці в Twitter.

    На відео з мітингів потрапляли сцени, на яких терористи б'ють палицями жінок, що вийшли на вуличну акцію.

    Також надійшли повідомлення, що бойовики затримують журналістів, які прибули на демонстрацію для висвітлення подій.

    Судячи із відео, всіх затриманих відвезли на поліцейських і військових машинах у невідомому напрямку.

    Нагадаємо, у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

    Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

    Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

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    Теги: Афганістан бійка протест напад Талібан жінка журналіст
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    Нові порядки в Афганістані. Відео побиття протестувальників у Кабулі