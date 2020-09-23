Революція в Білорусі вже перемогла

Сучасність завжди перемагає колгоспну архаїку

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Лукашенко сам признался, что ничего кроме президентства не умеет, и это великая трагедия для белорусского народа.

Но мы не имеем права умничать, мы не имеем права говорить, что все безнадежно. Не этого от нас ждут наши белорусские друзья. Они ждут слов поддержки.

И на самом деле, революция уже победила. Это революция самосознания.

Она победила ментально.

Она победила страх.

И еще. Современность всегда побеждает колхозную архаику. Как раньше, уже не будет. И эта «крысиная» инаугурация, эта воровская сходка тому свидетельство.

Джерело: блог Олени Яхно

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