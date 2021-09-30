У чому загадка «російської душі»?

У росіян європейська зовнішність. І цим вони вводять в оману

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Философское

В чем «загадка русской души»?

Я кажется, ее разгадала.

Все дело в том, что у русских – европейская внешность. И этим они вводят в заблуждение.

А представьте себе на секунду, что у них была бы азиатская внешность. Представили?

И все! Никакой загадки! Все встало на свои места. Полная гармония ментальности и внешности.

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Конечно же, есть азиаты, которые полностью вестернизированы. Есть русские европейцы, которых я очень люблю.

Но «глубинный народ» – именно такой. С туркеменбаши в голове.

Джерело: блог Олени Яхно

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