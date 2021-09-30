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    Думки вголос

    У чому загадка «російської душі»?

    • Олена Яхно

      Журналіст

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    &laquo;Глибинний російський народ&raquo; &ndash; з туркеменбаші в голові - У чому загадка «російської душі»?
    «Глибинний російський народ» – з туркеменбаші в голові

    У росіян європейська зовнішність. І цим вони вводять в оману

    Мовою оригіналу

    Философское

    В чем «загадка русской души»?

    Я кажется, ее разгадала.

    Все дело в том, что у русских – европейская внешность. И этим они вводят в заблуждение.

    А представьте себе на секунду, что у них была бы азиатская внешность. Представили?

    И все! Никакой загадки! Все встало на свои места. Полная гармония ментальности и внешности.

    ****

    Конечно же, есть азиаты, которые полностью вестернизированы. Есть русские европейцы, которых я очень люблю.

    Но «глубинный народ» – именно такой. С туркеменбаши в голове.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим
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    У чому загадка «російської душі»?