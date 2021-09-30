У чому загадка «російської душі»?
У росіян європейська зовнішність. І цим вони вводять в оману
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Философское
В чем «загадка русской души»?
Я кажется, ее разгадала.
Все дело в том, что у русских – европейская внешность. И этим они вводят в заблуждение.
А представьте себе на секунду, что у них была бы азиатская внешность. Представили?
И все! Никакой загадки! Все встало на свои места. Полная гармония ментальности и внешности.
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Конечно же, есть азиаты, которые полностью вестернизированы. Есть русские европейцы, которых я очень люблю.
Но «глубинный народ» – именно такой. С туркеменбаши в голове.
Джерело: блог Олени Яхно