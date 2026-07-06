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СБУ вдарила по Ярославському НПЗ і військових об'єктах у Криму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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СБУ вдарила по Ярославському НПЗ і військових об'єктах у Криму
СБУ атакувала паливну інфраструктуру
скріншот з відео

Під удар потрапили одразу кілька нафтопереробних підприємств, термінал у Ленінградській області та аеродром із авіатехнікою на окупованому півострові

Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела серію ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, операція виконувалася в межах системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, українські безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Ярославль». У районі підприємства зафіксовано вибухи та задимлення.

Також підтверджено успішне ураження нафтоналивного термінала морського порту «Висоцьк» у Ленінградській області. За даними СБУ, внаслідок удару було виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражено три резервуари з нафтопродуктами.

Крім того, безпілотники завдали удару по нафтопереробному підприємству «Перший завод» у Калузькій області. Після вибухів на території об'єкта виникла пожежа.

Окрему операцію СБУ провела на тимчасово окупованій території Криму. Під удар потрапили три ангари з авіаційною технікою на аеродромі «Гвардійське», зенітний ракетний комплекс «Панцирь-С2» поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, а також резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1».

Нагадаємо, що окупований Крим залишився без електропостачання після нових ударів. Масові відключення світла зафіксували в усіх містах і районах півострова, а в одному з районів критична ситуація склалася також із водопостачанням та зв'язком.

 

 

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Теги: нафта Крим росія СБУ

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