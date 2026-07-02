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Одна з найвідоміших літературних премій перейменована на честь мільярдера з РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Одна з найвідоміших літературних премій перейменована на честь мільярдера з РФ
Фонд Дмитра Бухмана та його дружини Дарії фінансуватиме Міжнародну Букерівську премію протягом наступних десяти років
фото: Bukhman Philanthropies

Букерівська премія змінила свою назву

Міжнародна Букерівська премія тепер носитиме назву Bukhman International Booker Prize, на честь підприємця російського походження Дмитра Бухмана та його дружини Дарії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Фонд Букерівської премії.

Рішення про перейменування було ухвалено після того, як Дмитро та Дарія Бухмани взяли на себе зобов’язання про фінансування премії протягом наступних десяти років через свій фонд Bukhman Philanthropies. Подружжя фінансувало премію ще у 2026 році і вирішило продовжити партнерство на найближче десятиліття. На знак цього премія тепер офіційно носитиме ім’я Бухманів.

Окрім перейменування, з наступного року збільшиться розмір головної нагороди премії. Замість 50 тисяч фунтів стерлінгів переможці будуть отримувати 100 тисяч фунтів. Ці кошти, як і раніше, будуть порівну ділити між автором і перекладачем.

Незмінною залишиться винагорода авторам і перекладачам книг, які будуть потрапляти у короткі списки – по 2500 тисяч фунтів стерлінгів кожному.

Міжнародна Букерівська преміяодна з найпрестижніших літературних нагород у світі, яку щороку присуджують за найкращий роман, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії.

Хто такий Дмитро Бухман

Дмитро Бухман народився 1985 року в російському місті Вологда. Зі старших класів разом з братом Ігорем вони почали розробляти комп’ютерні ігри, а у 2004 році заснували компанію онлайн-ігор Playrix, яка нині відома такими проєктами як Fishdom і Homescapes. У 2007 році щомісячний дохід компанії складав близько $300 тис.

2016 року Дмитро Бухман переїхав з Росії до Ізраїлю, а у 2020 році – до Великої Британії. Станом на вересень 2023 року всі офіси Playrix у Росії та Білорусі були закриті, співробітників перевели до інших локацій, частина персоналу звільнилася.

У 2020-му Бухман увійшов до рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes зі статком у $3,1 млрд. Тоді підприємець попросив, щоб у рейтинг його внесли як ізраїльтянина, а не росіянина. У 2025 році Дмитро Бухман отримав громадянство Великої Британії.

Станом на березень 2026 року, за даними Forbes, статки Дмитра Бухмана становлять $13,6 млрд.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics. Унаслідок цього втрачено більшість накладу видавництва – приблизно 800 тисяч книг. 

Теги: література премія росіяни книги

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