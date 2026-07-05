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Кремль визнав, що веде проти України не «СВО», а жорстоку війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль визнав, що веде проти України не «СВО», а жорстоку війну
Як відомо, російська влада називає свою війну проти України «Спеціальною військовою операцією»
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що війна триває, бо Україні допомагає Європа

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков несподівано змінив риторику щодо бойових дій в Україні. Він назвав їх війною, а не Спеціальною воєнною операцією, як це було раніше. Про це повідомляє «Главком».

«Триває війна, це справжня війна. Ви знаєте, чому війна? Тому що все починалося як спеціальна воєнна операція. Триває як війна, тому що за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон. Тому що їм допомагають цілитися через їхні супутники, їм допомагають наводити закордонне озброєння на наші цілі через усю їхню інфраструктуру», – заявив Пєсков в інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

Як відомо, російська влада називає свою війну проти України «Спеціальною військовою операцією».

При цьому росіяни, які виступають проти військових дій і описують її як «війну», зазнають переслідувань за статтями про «військові фейки» або «дискредитацію» Збройних сил РФ.

Раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков цинічно запевнив, що РФ відкрита до мирних переговорів щодо війни в Україні.

Напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Глава держави запропонував Путіну провести зустріч у місті, якщо воно справді перебуває під контролем російських військ.

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Теги: війна путін військові озброєння влада диктатор Дмитро Пєсков росіяни

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