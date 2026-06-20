Росія посеред дня вдарила дронами по Київщині

У Бориспільському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа у складських приміщеннях

Після атаки БпЛА у Білоцерківському районі постраждав чоловік

Посеред дня 20 червня РФ атакувала Київську область безпілотниками. У Бориспільському районі сталися влучання. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У Бориспільському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

«Є постраждалий. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу», – наголосив Микола Калашник.

Нагадаємо, вдень 20 червня у Києві і низці областей оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу кількох груп безпілотників. Дрони прямували через Чернігівщину у напрямку Київщини.

Напередодні, 15 червня, Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено.

Зауважимо, у столиці після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.